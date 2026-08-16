我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

租車出問題 速確認處理期限、罰單可修正

記者子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林大衛提醒，消費者取車時，應核對車牌、登記文件及臨時行駛許可；若聲稱包含保險，也...
林大衛提醒，消費者取車時，應核對車牌、登記文件及臨時行駛許可；若聲稱包含保險，也應索取保單資料，不要只聽口頭承諾。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

租車若出現車輛登記或保險文件問題，駕駛人應立即蒐證、查明法院期限並確認是否屬可糾正違規，避免罰單與糾紛持續擴大。

租來的汽車有登記、保險等問題，違規罰單卻開在駕駛人名下，租車行又遲遲不回應，該怎麼辦？資深保險經紀林大衛表示，這類違規多與車輛文件有關，通常仍有處理空間，但當事人不能只等車行，應先確認法院期限及違規能否更正，以免原本可以解決的問題繼續擴大。

南加一華人日前透過華人租車群，以每月800美元、聲稱包含保險的價格承租汽車。駕駛近兩個月後，他遭警方攔查，收到涉及車輛登記、保險證明、車牌及登記文件的四項一般交通違規。

林大衛分析，這四項不是超速或危險駕駛等行駛中違規，而是車輛文件或車牌問題。若問題出在出租車輛的有效登記或隨車文件，租車人應立即要求車行提供事發當日有效的登記及保險資料。

保留租車合約備查

如果租車人自己有汽車保險，也可聯絡保險公司，確認個人保單是否涵蓋租用車輛，並索取事發當日有效的保險證明。不過，是否受保障，仍視個人保單條款而定。

林大衛表示，當事人目前最重要的是保留租車合約、付款紀錄、車輛及車牌照片、登記文件、臨時行駛許可、警方罰單，以及與租車行的全部對話紀錄。同時應直接聯絡罰單所列法院，確認每一項違規的處理方式，不要因為等待車行回覆，而錯過期限。

根據加州法院自助指南，部分車輛登記、保險或設備問題，可能屬「可糾正違規」（correctable violation），俗稱「修正罰單」（fix-it ticket）。但並非所有違規都會自動按照修正罰單處理。當事人應查看罰單是否標明可糾正，並依承辦法院的具體要求辦理。

洛杉磯交通罰單律師事務所Pardoe & Associates也提醒，駕駛人常誤以為車輛問題修好或登記更新後，案件便會自動結束；實際上，完成修正只是第一步，當事人仍須取得更正證明、提交法院並完成撤銷程序。

尋求協助調解糾紛

若租車行持續不回應，當事人除了以書面再次要求對方提供文件及承擔相關損失外，也可向洛杉磯縣消費者與商業事務局（Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs）尋求協助。該局可為消費者提供諮詢、協助調解糾紛，並就小額法庭程序提供資訊。

林大衛提醒，預防仍比事後處理容易。消費者取車時可先查看車牌年份貼紙，並核對車內的登記證明或臨時行駛許可是否與車牌及車輛相符；如果車行稱租金包含保險，也應在上路前索取保險公司名稱、保單資料及保障範圍，而不是只依賴口頭承諾。

他也將這起事件延伸到私人賣車及舊車折抵（trade-in）的風險。車主交出汽車及所有權證明後，仍應自行確認責任解除手續已完成。根據加州車輛管理局規定，賣方須在出售或轉讓車輛後五個日曆日內，提交「車輛轉讓及責任解除通知」，並保存確認紀錄；但提交通知本身並不等於所有權已完成轉移，買方仍須辦理後續過戶手續。

精華 FAQ

  • 應先向車行索取事發當日有效的登記與保險資料，同時保留租約、付款紀錄、車輛照片與所有對話紀錄，並立即聯絡罰單所列法院確認期限與處理方式。

  • 不是。完成修正只是第一步，當事人還要取得更正證明，依法院要求提交並完成撤銷程序；若未依規定辦理，案件不會因修好車輛而自動結束。

  • 可先以書面再次要求車行提供文件並承擔損失，也能向洛杉磯縣消費者與商業事務局求助，該單位可提供諮詢、調解糾紛與小額法庭資訊。

租車 罰單 保險

上一則

台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎

下一則

華人租到問題車埋雷 遇警攔檢收4罰單

延伸閱讀

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
法廊快報／開車喝飲料 恐因分心駕駛吃罰單

法廊快報／開車喝飲料 恐因分心駕駛吃罰單
保了車險就可安心？去年全美交通事故 近半拒理賠

保了車險就可安心？去年全美交通事故 近半拒理賠
婚姻狀態影響車保 單身、離婚、喪偶吃虧

婚姻狀態影響車保 單身、離婚、喪偶吃虧
租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時

租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時
誤開罰單 布碌崙單雙號停車新制出包挨轟

誤開罰單 布碌崙單雙號停車新制出包挨轟

熱門新聞

34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」