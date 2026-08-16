租車出問題 速確認處理期限、罰單可修正

林大衛提醒，消費者取車時，應核對車牌、登記文件及臨時行駛許可；若聲稱包含保險，也應索取保單資料，不要只聽口頭承諾。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 租車若出現車輛登記或保險文件問題，駕駛人應立即蒐證、查明法院期限並確認是否屬可糾正違規，避免罰單與糾紛持續擴大。

租來的汽車有登記、保險 等問題，違規罰單 卻開在駕駛人名下，租車 行又遲遲不回應，該怎麼辦？資深保險經紀林大衛表示，這類違規多與車輛文件有關，通常仍有處理空間，但當事人不能只等車行，應先確認法院期限及違規能否更正，以免原本可以解決的問題繼續擴大。

南加一華人日前透過華人租車群，以每月800美元、聲稱包含保險的價格承租汽車。駕駛近兩個月後，他遭警方攔查，收到涉及車輛登記、保險證明、車牌及登記文件的四項一般交通違規。

林大衛分析，這四項不是超速或危險駕駛等行駛中違規，而是車輛文件或車牌問題。若問題出在出租車輛的有效登記或隨車文件，租車人應立即要求車行提供事發當日有效的登記及保險資料。

保留租車合約備查

如果租車人自己有汽車保險，也可聯絡保險公司，確認個人保單是否涵蓋租用車輛，並索取事發當日有效的保險證明。不過，是否受保障，仍視個人保單條款而定。

林大衛表示，當事人目前最重要的是保留租車合約、付款紀錄、車輛及車牌照片、登記文件、臨時行駛許可、警方罰單，以及與租車行的全部對話紀錄。同時應直接聯絡罰單所列法院，確認每一項違規的處理方式，不要因為等待車行回覆，而錯過期限。

根據加州法院自助指南，部分車輛登記、保險或設備問題，可能屬「可糾正違規」（correctable violation），俗稱「修正罰單」（fix-it ticket）。但並非所有違規都會自動按照修正罰單處理。當事人應查看罰單是否標明可糾正，並依承辦法院的具體要求辦理。

洛杉磯交通罰單律師事務所Pardoe & Associates也提醒，駕駛人常誤以為車輛問題修好或登記更新後，案件便會自動結束；實際上，完成修正只是第一步，當事人仍須取得更正證明、提交法院並完成撤銷程序。

尋求協助調解糾紛

若租車行持續不回應，當事人除了以書面再次要求對方提供文件及承擔相關損失外，也可向洛杉磯縣消費者與商業事務局（Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs）尋求協助。該局可為消費者提供諮詢、協助調解糾紛，並就小額法庭程序提供資訊。

林大衛提醒，預防仍比事後處理容易。消費者取車時可先查看車牌年份貼紙，並核對車內的登記證明或臨時行駛許可是否與車牌及車輛相符；如果車行稱租金包含保險，也應在上路前索取保險公司名稱、保單資料及保障範圍，而不是只依賴口頭承諾。

他也將這起事件延伸到私人賣車及舊車折抵（trade-in）的風險。車主交出汽車及所有權證明後，仍應自行確認責任解除手續已完成。根據加州車輛管理局規定，賣方須在出售或轉讓車輛後五個日曆日內，提交「車輛轉讓及責任解除通知」，並保存確認紀錄；但提交通知本身並不等於所有權已完成轉移，買方仍須辦理後續過戶手續。