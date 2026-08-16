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前洛警探出獄6年 因冷案再起訴

記者楊青╱綜合報導
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77歲前洛杉磯市警局警探Michael Brambles在服刑26年後提前76年...
77歲前洛杉磯市警局警探Michael Brambles在服刑26年後提前76年出獄。如今面臨32年前的一宗綁架搶劫性侵冷案新起訴。（范杜拉縣警察局提供）

一宗塵封32年的南加州綁架搶劫冷案，近日重啟調查。曾任洛杉磯市警局警探的77歲Michael Brambles，涉嫌1994年在千橡市（Thousand Oaks）一家精品店持槍綁架女店主、搶劫並性侵，日前在聖塔瑪麗亞（Santa Maria）被捕，保釋金200萬美元。

范杜拉縣檢察官辦公室表示，此案發生在1994年4月19日，當時精品店接近打烊，Brambles涉嫌進入店內，以手槍指向店主，強迫她進入店後方，再將她雙手綁住。他隨後對受害人實施性侵，並掠走店內及受害人的財物後逃離。

由於距離案發已逾30年，檢方表示，Brambles無法以性侵罪起訴，因為追訴時效已屆滿。目前檢方對他的主要指控是「為搶劫而綁架」，並附加多項加重情節，包括在性犯罪中使用武器、造成重大暴力及受害人屬弱勢人士等。

檢方表示，Brambles在1994年案發後數個月內已被辨認為嫌疑人，但當時該案最終被撤銷，主因是他因另一宗規模龐大的犯罪案面臨終身監禁。

根據檢方資料，Brambles當年在洛杉磯縣涉18宗案件，包括持械搶劫及性侵等罪行。他最終被判26項罪名成立，其中包括18宗持械搶劫及多項性侵罪，最終被判處102年監禁。他實際服刑約26年後獲准假釋。

范杜拉縣檢方表示，調查員後來在對過去定罪案件及冷案DNA證據進行例行追查時，發現Brambles涉嫌更多刑事犯罪，但他已經出獄。檢方此次重啟1994年案件，也讓32年前未完成的司法程序重新回到法庭。

受害人SW表示，得知當年的嫌犯不僅沒有被治罪，而且已出獄六年，令她感到震驚。她希望透過這次司法程序，不只是為她尋求正義，也為當年其他受害者討回公道。

精華 FAQ

  • 案件發生於1994年4月19日，地點是南加州千橡市一家精品店。當時接近打烊，檢方指稱嫌犯持槍闖入店內，並在店後方對店主下手。

  • 由於性侵罪追訴時效已過，檢方無法以該罪起訴；目前主要指控是「為搶劫而綁架」，並加上在性犯罪中使用武器、造成重大暴力及受害人屬弱勢等加重情節。

  • 檢方表示，調查員在例行追查過去定罪案件與冷案DNA證據時，重新發現Brambles涉案線索，因此重啟1994年案件，讓原本中斷的司法程序再次回到法庭。

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