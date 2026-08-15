網租詐騙猖獗 合法屋被貼封條

隨著愈來愈多人透過社群媒體及網路交易平台尋找出租或出售房屋，一些不法分子也趁機張貼虛假房源，企圖騙取申請費、押金或租金，而這些房屋實際上根本沒有出租。（AI生成示意圖）

隨著愈來愈多人透過社體及網路交易平台尋找出租或出售房屋，一些不法分子也趁機張貼虛假房源，企圖騙取申請費、押金或租金 ，而這些房屋實際根本沒有出租。專家指出，此類詐騙 日益普遍，執法與追查難度也愈來愈高。

河濱資深地產經紀周克蕙分享案例。數月前，她負責物業管理的一棟獨立屋招租，她將所有出租屋資訊發到網絡，標明月租是3500美元，也有中介聯絡電話。幾周後，她發現這棟出租屋被執法機關貼了封條，原因是有人用這棟房屋詐騙。她覺得很驚訝，先前並未發生類似情況。進一步了解得知，有人冒充這棟出租屋的房東，將所有圖片資料發至網上招租，標明月租只要2000美元。當有意求租房客與假冒房東見面時，雙方填妥，租客 交1000美元押金，然後再找所謂的「房東」，就消失不見。

針對近年頻頻發生的網路房地產詐騙 現象，FBI表示，詐騙者通常會在社媒或其他網路交易平台刊登虛假房源，有時甚至利用人工智慧製作內容，讓廣告看起來更加真實可信。他們盜用真實房源的照片及資料，重新包裝後刊登，再冒充房東或房仲，在受害者發現對方身分造假前，盡可能騙取更多款項。這些虛假廣告通常以明顯低於市場行情的價格吸引租客，利用民眾急於找到住處的心理下手。

用AI美圖製作假房源 吸引上鉤

律師薄尚樂表示，有的中國投資者在南加州購買數棟住宅，投資者身在中國由於出入境政策收緊，如果長時間來不了美國，他們投資的住宅，有可能被不法者用於網路詐騙，騙取租客押金。如果考慮到可能長期無法來美，最好委託物業公司幫助管理投資屋。

隨著社媒逐漸成為民眾尋找出租及出售房屋的重要管道，警方表示，許多平台監管及審查機制有限，也為詐騙者創造有利環境。橙縣警局發言人Lizbeth Gwisdalla表示，該部門經常調查此類網路租屋詐騙。她說：「尤其在目前的租屋市場，競爭非常激烈，民眾往往感到必須迅速採取行動。如果一個條件好得令人難以置信，那麼它很可能就是假的。

租屋條件好到難置信 就該警覺

大洛杉磯房地產經紀人協會主席、Beach Real Estate Group共同所有人Chris Duff表示，加州各地房地產專業人士都注意到，此類網路犯罪正在增加。他認為，這不是新出現問題，只是案件數量持續上升，而且一年比一年嚴重。

警方表示，此類詐騙發生後，要追究犯案者責任極為困難。許多嫌犯只使用一次性社媒帳戶與受害者聯絡，或要求透過難以追蹤的支付平台匯款，部分詐騙者甚至身在海外。

執法人員指出，雖然警方並非完全無法追蹤這類網路詐騙者，但整個調查過程非常耗費警力。偵探通常需要申請耗時甚久的搜索令，並從龐大數據資料中尋找線索，前提是涉案帳戶仍能被辨識和追蹤。

面對日益普遍的詐騙，周克蕙提醒，租客應先核實房源是否真實，並查證房東或房仲身分與資格。在尚未實地看房、親自見到房東或房仲，以及確認對方確實有權出租房屋前，切勿支付申請費、押金或租金。對租金明顯低於市場行情，或對方不斷催促立即付款的房源，更應提高警覺。