「暮光之城」男星逃離加州 曝遷居田納西州3年比較心得

好萊塢男星盧茨近日透露，他在疫情爆發後決定離開加州，搬到田納西州定居。（美聯社）

Page Six新聞網報導，好萊塢男星盧茨（Kellan Lutz）近日透露，他在疫情爆發後決定離開加州 ，搬到田納西州 定居。他並分享在當地居住三年的心得。

盧茨在Michael Rosenbaum主持的節目「Inside of You」中表示：「我真的很愛加州，真心的。」他解釋，搬到田納西州的決定，是在他們迎來第二個孩子時做出。

這位以「暮光之城」系列聞名的演員透露，他們原本住在橙縣 ，而他的妻子Brittany Lutz希望未來能搬回加州，或至少能過上「半西岸、半異地」的生活方式。盧茨常常需要在洛杉磯工作。

盧茨表示，妻子在橙縣出生長大，「她的家人都很棒。」但他也提到，疫情過後，許多加州居民選擇離開，「很多人失業，想搬到一個更平靜的地方。」由於妻子的家人決定離開加州，盧茨夫婦最終也跟著搬到田納西州。他解釋，這主要是因為，每當他外出拍戲工作，妻子若獨自在家照顧孩子，將缺乏支援系統。

「有一次孩子生病，她感覺完全失控—沒辦法同時把兩個孩子都帶過去，覺得很無助。他補充，身邊其他有孩子的男性朋友都告訴他，新手媽媽通常都會想搬到自己母親居住的地方，「就是為了有人幫忙照顧孩子。」

盧茨一家三年前搬到田納西州的富蘭克林（Franklin），但他坦言，目前不確定他們會在當地住多久。「我們買了一塊地，也參加了很棒的聖經學習小組，教會很棒，社區也很棒，」他說。「這裡也有不少演員。過去這幾年住在富蘭克林，我參加的電影首映禮次數，甚至比我住洛杉磯時還多。」

儘管如此，盧茨也坦承，搬到田納西州後，生活仍有一些需要適應的地方。「不太習慣（當地的）四季變化」，「這裡會有龍捲風，尤其家裡有小孩的時候，我太太會進入『紅色警戒』狀態。而且我們也很想念好吃的壽司和道地的墨西哥菜。」

事實上，田納西州近年因生活成本較低、社區氛圍寧靜且鄰近娛樂產業重鎮納許維爾（Nashville），成為不少歐美影視及音樂圈明星「逃離加州」後的熱門落腳處。富蘭克林和納許維爾相鄰，僅相隔約20英里。例如，Miley Cyrus在富蘭克林擁有占地約33英畝的莊園式住宅，價值約580萬美元。Keith Urban與Nicole Kidman夫婦，也是當地社區常見到的明星面孔。 Tim McGraw與Faith Hill夫婦長年在富蘭克林置產，當地居民甚至會特地騎車經過他們的住宅。