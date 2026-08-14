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憂政策不穩 美國人花錢買海外新身分 紐西蘭等國受青睞

編譯組／綜合報導
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川普推「川普金卡」，但美國人卻想著外國的黃金簽證。（美聯社）
川普推「川普金卡」，但美國人卻想著外國的黃金簽證。（美聯社）

福斯新聞與洛杉磯時報報導，多數美國富豪（尤其是加州富豪）對於取得歐洲國家的居留權很感興趣，因為這能讓他們擁有在20多個歐盟成員國居住或工作的資格。投資移民顧問公司指出，歐洲最熱門的居留計畫通常位於葡萄牙與馬爾他。

加州富人稅 成移出推力

據報導，美國人想取得第二本護照的最大原因是對政治的擔憂，加州的「富人稅」即是其中一個因素。

美國本身亦設有客製化的頂級居留計畫。川普總統於2025年推出了「川普金卡」（Trump Gold Card），申請人在挹注100萬美元後即可取得居留權。然而，該計畫目前正面臨法律挑戰。

取得居留權及最終入籍所需的資金門檻因國而異。以葡萄牙為例，典型的途徑是一家庭向創業投資或私募股權基金投資50萬歐元，且規定其中略多於半數的資金必須投資於葡萄牙本土企業。

葡萄牙政府要求申請人在取得居留簽證的前兩年中，至少須在該國停留兩周。即便如此，仍可能需要長達五年的時間才有資格取得永久居留權，入籍更需耗時十年以上，此外申請人還必須證明具備一定的葡萄牙語能力。尋求居留權者亦可在該國創業並投入較少的金額—約17萬5000歐元。

移紐 3年投資500萬紐幣

在丹佛、邁阿密與紐約皆設有據點的投資移民顧問公司Latitude負責人莫爾-埃爾澤基（Mohr-Elzeki）表示，他來自加州的客戶對紐西蘭也抱持濃厚興趣，因為紐西蘭提供比許多歐洲國家更快速的居留取得途徑。

根據金融時報報導，過去14個月以來，已有超過700名外籍富豪申請紐西蘭的黃金簽證，與前三年合計僅115件申請案相比呈大幅躍升。這波申請熱潮主因於紐西蘭政府放寬了審查門檻。

報導指出，自2025年4月以來提交的申請案中，美國人就占了三分之一以上，達到277件。其中，來自加州的富豪對這項官方名稱為「積極投資者加強版簽證」（Active Investor Plus Visa）的黃金簽證展現出特別濃厚的興趣。

根據該黃金簽證計畫，申請人須在三年內於紐西蘭投資至少500萬紐幣。資金可用於投資當地基金、企業或慈善事業，不過慈善捐款上限不得超過總投資額的20%。

此外，另有127名申請者選擇了另一項途徑：在五年內將1000萬紐幣投入債券等被動資產以取得簽證。

凡獲得黃金簽證的外籍人士，皆可獲准在人口約500萬的紐西蘭無限期居留，並享有在當地工作的權利。

紐西蘭 砍英語能力要求

紐西蘭政府同時放寬了多項與黃金簽證相關的限制，包括取消英語能力要求，並縮短簽證持有者必須留在當地的實體居住時間。

官員亦下調了最初於2022年採行的1500萬紐幣最低投資門檻。現行制度下，申請人可選擇投資500萬紐幣的「成長型」類別，或是1000萬紐幣的「平衡型」類別。政府同時擴大了平衡型類別的合規投資項目，納入債券與不動產投資。

在政府放寬居住規定後，選擇成長型類別的申請人，僅需在三年的投資期內於紐西蘭累計居住至少21天。

至於選擇平衡型投資類別的黃金簽證持有者，原則上須在五年內於紐西蘭居住至少105天。

然而，每額外投資100萬紐幣於成長型項目，居住時間要求即可減少14天。該折抵上限為42天，意味著符合條件的簽證持有者在五年內仍需至少居住63天。

任何用於抵減居住時間要求的額外投資，皆須在簽證申請獲得原則性批准前提出申請。

另一項成本低許多的歐洲公民身份取得途徑則是透過「血統繼承」。舉例而言，若外國人的父母或祖父母出生於愛爾蘭或義大利，抑或曾擁有該國國籍，愛爾蘭與義大利即會提供國籍申請管道。

圖為2016年6月的紐西蘭南島「峽灣地區」景色。（美聯社）
圖為2016年6月的紐西蘭南島「峽灣地區」景色。（美聯社）

精華 FAQ

  • 主要原因是對美國政治與政策不確定性感到擔憂，加州的富人稅也成為推力。取得海外身分可分散風險，並增加在多國居住、工作與資產配置的彈性。

  • 歐洲方面以葡萄牙與馬爾他最熱門，因可通行多個歐盟國家；紐西蘭則因審查放寬、投資門檻較明確而快速升溫，特別吸引加州富豪申請。

  • 目前可選500萬紐幣成長型或1000萬紐幣平衡型投資，並可取得無限期居留。政府已取消英語要求、縮短實體居住時間，且擴大合規投資範圍。

紐西蘭 富人稅 川普金卡

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