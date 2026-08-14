華人政庇男與女友吵架 隔天ICE登門逮人 律師：別踩紅線

華男與女友吵架後，ICE次日上門逮捕。圖為ICE逮捕示意圖，非本案當事人。（路透）

男女朋友之間尋常的一次吵架，卻演變成了移民暨海關執法局（ICE ）的逮捕行動。南加 州華人 律師劉風嵐指出，一南加州華男因與女友吵架被警察逮捕，沒想到釋放後回家的第二天清晨，就有ICE上門。而去年至今，她已聽到愈來愈多華人「莫名其妙失蹤」，這是她在南加執業超過20年，第一次遇見這種情況。

劉風嵐表示，近日接到被捕男子舅舅的求救電話。她了解到，被捕男子與女友發生口角，女友報警稱男子打了她（是否真有打人不得而知）。警察到之後將男子逮捕落案（booking），關押數小時後將其釋放。沒想到男子回家後的第二天清晨，就被登門的ICE逮捕。劉風嵐說，該男子正在申請政治庇護，尚未拿到綠卡。

對川普政府大力逮捕無證移民，劉風嵐提醒還未拿到身分的民眾，千萬不要「踩紅線」。譬如開車要小心駕駛，如果超速被警察抓到，萬一被認為是「魯莽駕駛者（Reckless driver）」，恐怕還未等到交通違規上庭，就先被ICE逮捕。她說，現在不管有沒有犯罪紀錄，ICE以「overstay」（簽證到期後逾期滯留）為由，統統都抓，「根本不讓走完（移民庇護申請）這個程序」。

劉風嵐說，從去年至今，她聽到很多華人「莫名其妙就失蹤了」，「這是非常恐怖的事」。她在南加執業超過20年，第一次遇見這種情況。她舉例，一周前，有客人打電話稱，已經三個月聯繫不上在西雅圖的華人朋友。她說：「大家都心知肚明，是被ICE抓了。」

有人莫名消失，其實可以到法院網站根據個人信息查找，以確定是否被ICE逮捕。但是劉風嵐說，並不是每個案子都能在法院系統查到。如果查不到，就要一個一個給拘留所打電話。有些在美國的華人沒有親人，只有一、二個朋友；其被捕後，朋友也只能試著找找，找不到最後只能不了了之，「消失在茫茫人海」。

事實上，ICE當街毫無預警逮捕的事例頻出，他們開著無標示汽車，身著便衣，常常在移民局報到處、機場、法院等地蹲點埋伏。例如，本報報導，屋崙居民Chantal Morales Rojas持J-1簽證（已過期但延長申請待審），在丹佛國際機場準備登機時，被便服探員攔下逮捕。報導指加州機場曾在一周內有十名旅客被捕，且逮捕行動已擴及國內線登機區，探員未著制服，旅客「難以立即辨認其身分」。

華盛頓郵報分析顯示，儘管官方稱聚焦「危險分子」，但ICE逮捕中無美國刑事紀錄者占比持續攀升。Cato Institute/American Immigration Council數據指出，約五分之一的ICE逮捕對象是街頭被攔查的西裔，且無犯罪紀錄或驅逐令在身。