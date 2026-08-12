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孩子「單飛」看世界 國際航班「未成年旅客陪同服務」一路照顧

記者楊青／洛杉磯報導
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格蘭杜拉年僅8歲的Kathy鄭小朋友（中）連續三年暑期獨自完成跨國飛行，暑期過得...
格蘭杜拉年僅8歲的Kathy鄭小朋友（中）連續三年暑期獨自完成跨國飛行，暑期過得多姿多彩。（Alan鄭提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國際航班未成年旅客陪同服務，讓孩子能由地勤與空服員全程照顧。
  • 重點二：家長需提前備妥證件資料，並在機場完成嚴格報到與交接程序。
  • 重點三：此服務費用不低，且各航空公司年齡限制、收費與轉機規定不同。

Kathy的父親Alan鄭表示，第一次讓女兒單獨跨洋飛行時，其實內心非常掙扎，忐忑不安。

「把一個6歲小女孩送上飛往中國的航班，心裡真的很害怕，路途那麼遠，人那麼多，不知道會不會發生什麼事」，直到航空公司地勤人員專門接洽安排，讓他清楚了解國際航班的未成年旅客陪同服務（Unaccompanied Minor Service），他才慢慢放下心來。

Alan介紹，整個流程比一般旅客嚴格得多。家長必須提前約三小時抵達機場，除護照外，還要準備孩子出生證明、父母授權書，以及目的地接機人的姓名、聯絡方式、證件資料等。

完成報到後，孩子由航空公司地勤人員全程接手。包括孩子的護照、登機證等重要證件，都由航空公司保管，專人陪同辦理安檢並送至機艙，再交由空服員接手照顧。飛行途中，空服員通常會安排孩子坐在方便照顧的位置，例如靠近空服員工作區，甚至會請鄰近較年長、可信任的旅客協助留意。抵達目的地後，空服員再將孩子送往指定交接地，確認接機人的身分證件與資料完全吻合後，才會正式完成交接。

「因此雖然父母沒在身邊，但孩子一路上其實都有人照顧，不會有真正一個人的時候」，Alan說，更讓他感到寬心的是，每次都看到不少孩子同機「單飛」。他回憶，第一次送女兒辦手續時，他就發現其實已有好幾個Kathy年齡相仿的孩子，有的比女兒還小。之後每年暑假送機，他幾乎都會看到三、四名未成年旅客一起辦理陪同服務。

不過，這項服務並不便宜。Alan表示，未成年陪同旅客服務，通常不能在網上購買特價票，需要通過航空公司指定的合同旅行社購買。除原價機票之外，另再支付約一成左右的服務費。以今年洛杉磯飛成都航線為例，女兒往返約1700美元，比同期的打折票貴一倍左右。

据航空公司統計，目前往返美中、台美航線常見提供此服務的航空公司包括：長榮、中華航空、國泰航空、星宇、中國航空、美聯航、達美、美國航空等，

不過，各家航空公司對年齡限制、是否接受轉機、收費方式及申請期限都不同。

多數航空公司規定5歲以下不能單獨搭機；5至11歲，若沒有18歲以上成人同行，通常須申請「未成年旅客陪同服務（UM）」；12至17歲，可自行搭機，也可由家長自費申請陪同服務。

各航空公司「未成年旅客陪同服務」收費方式不一，有的直接收取固定服務費；有的要求購買成人原價票，再加收陪同服務費；也有的將服務費包含在票價中，因此總票價往往比一般票高出不少。

有旅行專家提醒，即使航空公司有完善制度，出發前仍應做好準備，例如：教孩子熟記父母姓名、電話及住址；不接受陌生人提供的食物、飲料或禮物；不隨意離開航空公司工作人員身邊；手機、AirTag或定位裝置保持開啟；接機人若臨時更換，務必立即通知航空公司，千萬不要自行改變交接對象。

精華 FAQ

  • 孩子報到後由地勤接手保管證件並陪同安檢、登機，飛行中由空服員照看，抵達後再確認接機人身分後交接，確保全程有人照顧。

  • 通常要提早約3小時到機場，除護照外，還需準備出生證明、父母授權書，以及目的地接機人的姓名、聯絡方式和證件資料，供航空公司核對。

  • 因為多數航空公司收費不一，有的要買成人原價票再加服務費，總價常比一般票高；且各家對年齡、轉機、申請期限都有不同限制。

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