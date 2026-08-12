我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

南加家長放手 8歲華裔童暑假「單飛」搭機赴中國

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格蘭杜拉年僅8歲的Kathy鄭小朋友（左）今年暑假在空服員的陪同下完成洛杉磯至中...
格蘭杜拉年僅8歲的Kathy鄭小朋友（左）今年暑假在空服員的陪同下完成洛杉磯至中國成都的往返旅行，今年已是她連續3個暑期單飛，儼然小小國際旅行家。（Alan鄭提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。
  • 重點二：她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。
  • 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

每年暑假，南加州許多華人家庭忙著安排豐富多彩的親子旅行，但越來越多家長嘗試給孩子安排一種另類的暑假體驗──放手讓孩子「單飛」，讓十來歲甚至年僅六、七歲的孩子，在沒有家長或親人陪同下，獨自搭乘國際航班返鄉探親。這趟宛如「空中移動夏令營」的旅程，讓孩子在人生很早的階段，便收穫一段獨特「單飛之旅」。

格蘭杜拉（Glendora）8歲的Kathy鄭（自己取中文名「花花」）就是其中之一。從6歲開始，她已連續三年暑假獨自飛往中國，成了小小國際旅行家。

從6歲開始，Kathy每年暑假都獨自搭機，從洛杉磯飛往成都探望外公、外婆。今年已是她第三次「單飛」，對她而言，長達16個多小時的跨洋飛行，不但沒有恐懼，反而成為一年中最期待的暑假冒險。

「每次回中國我都特別開心。」Kathy用流利中文說，除了可以見到許久未見的外公、外婆，更重要的是，每一次暑期返鄉之旅，都像打開一本新故事書。

她細數每年暑假新發現：去成都看熊貓、欣賞川劇變臉、品嘗手抓羊肉、鐘水餃、賴湯圓、鍋盔，第一次喝駱駝奶，還聽說有人吃蛇，雖然覺得有點可怕，「但是大家都說很好吃，我決定明年暑假回去試試看。」

除了美食，更令她驚奇的是街頭文化。

「路上有人幫掏耳朵，有人用很長的茶壺倒茶，還有人捏麵人、吹糖人，一下子就變出很好看的糖人，還可以吃，在美國都沒看過。」在她眼中，中國街頭就像一座大型遊樂場，每一天都充滿新鮮感。

飛機成了交朋友的地方

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。
  • 重點二：她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。
  • 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

Kathy說，同樣好玩的，還有飛機上的旅程。三年來，她每次往返都會在機上認識新朋友，有大人，也有和她年紀相仿的小朋友。至今，她已經認識十多位在飛機上結識的朋友，其中有些人還互加微信保持聯絡。

「大家會分享在學校和家裡的故事，也介紹自己的好朋友。」Kathy說，一路飛行，讓她覺得自己的世界一下子變大了許多。今年暑假返程時，她還幫一位同齡小女孩拍了一組照片，對方非常喜歡，兩人因此成了朋友。她說，根本不覺得搭飛機累，反而像是在飛機上參加了一場夏令營。

機票價格不菲 手續也不一般

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。
  • 重點二：她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。
  • 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

Kathy的父親Alan鄭表示，女兒今年從洛杉磯飛成都的往返機票約1700美元，約是網路同期優惠票價的兩倍，加上未成年旅客的搭機手續也較一般旅客繁瑣，但他認為非常值得。

他表示，夫妻兩人工作繁忙，無法每年陪孩子返鄉；另一方面，年邁的長輩長途飛來美國也愈來愈吃力。「孩子可以回去陪伴外公外婆，不只是老人家高興，也是孩子最好的成長。」他更希望，在美國出生長大的女兒，能真正了解自己的文化背景。

「我希望她知道根在哪，知道爸爸媽媽來自哪個城市，那裡有什麼文化、有什麼歷史，而不是只停留在課本上。」他發現，每次暑假返美後，女兒的中文都有明顯進步，分享在中國的所見所聞時總是頭頭是道。這些見聞，也都成了她回到美國後與同學交流的熱門話題。

甚至有老師邀請她到課堂分享中國文化，一些正在學中文的老師，也向她請教中國的傳統習俗。

Alan笑說，每年暑假回來，女兒就像帶著一本新的故事書回到學校。

精華 FAQ

  • Kathy鄭從6歲開始就由父母安排單獨搭機返鄉探親，家長因工作繁忙無法每年陪同，也希望她與外公外婆相處，並更早認識自己的文化背景與家族根源。

  • 她在成都看熊貓、吃各式小吃、體驗川劇與街頭文化，還常在飛機上結識新朋友，覺得旅程像夏令營，讓她每年都期待這段跨洋單飛之旅。

  • 父親Alan鄭認為，雖然機票較貴、手續較繁瑣，但孩子能陪伴長輩、增進中文能力，也能真正理解父母來自哪裡，對成長與文化認同都很有幫助。

南加 華裔 加州

上一則

孩子「單飛」看世界 國際航班「未成年旅客陪同服務」一路照顧

下一則

南加逾半房東降租金 內陸最便宜西好萊塢還在漲

延伸閱讀

「90後」成都媽和9媽暑期帶娃坐火車 預計39天勇闖9國

「90後」成都媽和9媽暑期帶娃坐火車 預計39天勇闖9國

11歲的他們善用社群 暑假洗車、刷垃圾桶 狂賺零用錢

11歲的他們善用社群 暑假洗車、刷垃圾桶 狂賺零用錢
暑期「在線求娃」 大學生無痛當父母

暑期「在線求娃」 大學生無痛當父母
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
床頭放菜刀才敢睡 川8歲孤女獨居2年 「老師」改變命運

床頭放菜刀才敢睡 川8歲孤女獨居2年 「老師」改變命運
華婦不會英語首來美 靠簡要說明信秒過海關

華婦不會英語首來美 靠簡要說明信秒過海關

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
42歲的白女士被確診胃癌四期。（Jared提供）

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

2026-08-08 19:24

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢