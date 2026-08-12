南加家長放手 8歲華裔童暑假「單飛」搭機赴中國

格蘭杜拉年僅8歲的Kathy鄭小朋友（左）今年暑假在空服員的陪同下完成洛杉磯至中國成都的往返旅行，今年已是她連續3個暑期單飛，儼然小小國際旅行家。（Alan鄭提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。

8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。 重點二： 她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。

她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

每年暑假，南加 州許多華人家庭忙著安排豐富多彩的親子旅行，但越來越多家長嘗試給孩子安排一種另類的暑假體驗──放手讓孩子「單飛」，讓十來歲甚至年僅六、七歲的孩子，在沒有家長或親人陪同下，獨自搭乘國際航班返鄉探親。這趟宛如「空中移動夏令營」的旅程，讓孩子在人生很早的階段，便收穫一段獨特「單飛之旅」。

格蘭杜拉（Glendora）8歲的Kathy鄭（自己取中文名「花花」）就是其中之一。從6歲開始，她已連續三年暑假獨自飛往中國，成了小小國際旅行家。

從6歲開始，Kathy每年暑假都獨自搭機，從洛杉磯飛往成都探望外公、外婆。今年已是她第三次「單飛」，對她而言，長達16個多小時的跨洋飛行，不但沒有恐懼，反而成為一年中最期待的暑假冒險。

「每次回中國我都特別開心。」Kathy用流利中文說，除了可以見到許久未見的外公、外婆，更重要的是，每一次暑期返鄉之旅，都像打開一本新故事書。

她細數每年暑假新發現：去成都看熊貓、欣賞川劇變臉、品嘗手抓羊肉、鐘水餃、賴湯圓、鍋盔，第一次喝駱駝奶，還聽說有人吃蛇，雖然覺得有點可怕，「但是大家都說很好吃，我決定明年暑假回去試試看。」

除了美食，更令她驚奇的是街頭文化。

「路上有人幫掏耳朵，有人用很長的茶壺倒茶，還有人捏麵人、吹糖人，一下子就變出很好看的糖人，還可以吃，在美國都沒看過。」在她眼中，中國街頭就像一座大型遊樂場，每一天都充滿新鮮感。

飛機成了交朋友的地方 AI重點 文章重點整理： 重點一： 8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。

8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。 重點二： 她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。

她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

Kathy說，同樣好玩的，還有飛機上的旅程。三年來，她每次往返都會在機上認識新朋友，有大人，也有和她年紀相仿的小朋友。至今，她已經認識十多位在飛機上結識的朋友，其中有些人還互加微信保持聯絡。

「大家會分享在學校和家裡的故事，也介紹自己的好朋友。」Kathy說，一路飛行，讓她覺得自己的世界一下子變大了許多。今年暑假返程時，她還幫一位同齡小女孩拍了一組照片，對方非常喜歡，兩人因此成了朋友。她說，根本不覺得搭飛機累，反而像是在飛機上參加了一場夏令營。

機票價格不菲 手續也不一般 AI重點 文章重點整理： 重點一： 8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。

8歲華裔女孩Kathy鄭已連續3年暑假獨自飛往中國探親。 重點二： 她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。

她在機上與中國街頭都累積新鮮體驗，視單飛為冒險。 重點三：父母雖付出較高票價與手續成本，仍認為有助文化認同與成長。

Kathy的父親Alan鄭表示，女兒今年從洛杉磯飛成都的往返機票約1700美元，約是網路同期優惠票價的兩倍，加上未成年旅客的搭機手續也較一般旅客繁瑣，但他認為非常值得。

他表示，夫妻兩人工作繁忙，無法每年陪孩子返鄉；另一方面，年邁的長輩長途飛來美國也愈來愈吃力。「孩子可以回去陪伴外公外婆，不只是老人家高興，也是孩子最好的成長。」他更希望，在美國出生長大的女兒，能真正了解自己的文化背景。

「我希望她知道根在哪，知道爸爸媽媽來自哪個城市，那裡有什麼文化、有什麼歷史，而不是只停留在課本上。」他發現，每次暑假返美後，女兒的中文都有明顯進步，分享在中國的所見所聞時總是頭頭是道。這些見聞，也都成了她回到美國後與同學交流的熱門話題。

甚至有老師邀請她到課堂分享中國文化，一些正在學中文的老師，也向她請教中國的傳統習俗。

Alan笑說，每年暑假回來，女兒就像帶著一本新的故事書回到學校。