我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

喘息服務彈性安排時間 讓居家照護者不孤單

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
善用政府提供的「喘息服務」，讓照顧者得以短時間休息。（示意圖，Pexels）
善用政府提供的「喘息服務」，讓照顧者得以短時間休息。（示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

本文介紹喘息服務的三種常見形式與加州、聯邦及志工資源，讓長期照顧家人的民眾能短暫休息、獲得支持。

每個人都會經歷生老病死。對很多家庭而言，當家人逐漸老去或生病，需要花費大量時間和精力照顧他們的生活起居。實際上，聯邦和州政府有不少醫護項目，通過不同方式可以幫助居家照顧者照看長者一小段時間，有的服務甚至低價或免費，讓長期照看家人的民眾得以放鬆和喘息。

這類服務被稱作「喘息服務（Respite Care）」，如其名，目的是讓照顧者能暫時放下重擔，喘一口氣。根據南加州專注長者服務的非營利組織「樂活50加」提供資料，根據地點和形式，喘息服務主要有三種：居家喘息服務、日間照顧以及短期住宿照護。

日常協助 暫時接手

居家喘息服務由居家照顧員或護理人員直接到家中，暫時接手日常生活協助（如沐浴、備餐、服藥提醒），讓原本的家庭照顧者可以外出辦事或休息，通常以數小時計，較不會打斷長者原有的生活環境與作息。日間照顧是白天將長者或失能者送到日間照顧中心，由專業人員安排活動、餐點、甚至基本醫療監測，傍晚再接回家中，適合需要固定作息、但無需全天候照護的家庭，也讓照顧者能維持正常上班或處理其他事務。短期住宿照護則讓被照顧者暫時入住安養機構、護理之家，住宿天數可能從一天到數周不等，適合照顧者需要出遠門、住院，或需要較長時間休息的情況。

根據加州政府網站，加州的喘息服務有不少項目可以申請。包括「家庭照顧者支持計畫」（Family Caregiver Support Program，FCSP），可提供臨時居家或機構喘息照顧以及照顧技巧訓練。民眾可上加州長者事務廳網站（aging.ca.gov）查詢所在縣的機構聯繫方式。根據該網站，FCSP免費，並沒有家庭收入限制。

第二項加州政府提供的喘息服務為加州照顧者資源中心（Caregiver Resource Centers，CRC）。這是加州特有、由州政府資助的非營利機構網絡，全州共11個區域中心，每年服務超過1萬4000個家庭，提供個案諮詢、照顧規畫、法律與財務諮詢，以及低收費或免費的喘息照顧安排。服務對象是失智症、中風、帕金森氏症、多發性硬化症、腦損傷等慢性神經退化疾病患者的家庭照顧者。民眾可通過caregivercalifornia.org查詢住家附近的中心。

第三項為Medi-Cal中的CalAIM（社區支持）喘息給付。這是2022年起推動的Medi-Cal管理式照護改革CalAIM底下的可選給付項目，不要求已加入IHSS，只要加入Medi-Cal管理式照護計畫且經評估有照顧者喘息需求即可申請。每年最高可獲授權336小時（約每月28小時）喘息時數，經臨床需要健康計畫可再核准增加，費用由Medi-Cal管理式照護計畫全額給付。

志工陪伴 定期探訪

其他還有多目標長者服務計畫（Multipurpose Senior Service Program，MSSP）以及居家支援服務（In-Home Supportive Services，IHSS）等。

聯邦項目中，主要有Medicare安寧療護（Hospice）喘息給付以及退伍軍人事務部（VA）喘息照顧。

除以上政府項目，還有志工陪伴服務（Volunteer Respite）。例如AmeriCorps Senior Companion Program，由受過訓練的55歲以上志工，定期到長者家中探訪，陪伴聊天、閱讀、玩遊戲，給予情感支持，同時也讓家屬擁有一段屬於自己的時間。

精華 FAQ

  • 喘息服務是讓照顧者暫時卸下照護責任的支援措施，目的是讓長期照顧家中長者或失能者的人能休息、辦事或喘口氣，避免身心過度耗竭。

  • 加州主要有FCSP、CRC與Medi-Cal的CalAIM喘息給付。FCSP通常免費且無收入限制；CRC提供諮詢與低收費或免費喘息安排；CalAIM則可給付每年最高336小時。

  • 除了政府資源，還有志工陪伴服務可利用，例如AmeriCorps Senior Companion Program，讓受訓志工到家中探訪、陪伴聊天與閱讀，減輕家屬照顧壓力。

加州

上一則

老伴過世婦人壽險解約 紅藍卡保費翻倍

下一則

Shake Shake自助點餐勾選「不給小費」 價格竟漲8%

延伸閱讀

富康醫療全面居家照護 專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

富康醫療全面居家照護 專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天
Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助
婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想

婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想
每月39元「居家安老」 科技真能省下昂貴照護費用？

每月39元「居家安老」 科技真能省下昂貴照護費用？
美「三明治世代」年輕化 80%幾未做好財務準備

美「三明治世代」年輕化 80%幾未做好財務準備

400萬美國兒童負責照顧家中老人或病人 需求卻遭忽視

400萬美國兒童負責照顧家中老人或病人 需求卻遭忽視

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

2026-08-08 18:39
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」