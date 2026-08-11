喘息服務彈性安排時間 讓居家照護者不孤單

善用政府提供的「喘息服務」，讓照顧者得以短時間休息。（示意圖，Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹喘息服務的三種常見形式與加州、聯邦及志工資源，讓長期照顧家人的民眾能短暫休息、獲得支持。

每個人都會經歷生老病死。對很多家庭而言，當家人逐漸老去或生病，需要花費大量時間和精力照顧他們的生活起居。實際上，聯邦和州政府有不少醫護項目，通過不同方式可以幫助居家照顧者照看長者一小段時間，有的服務甚至低價或免費，讓長期照看家人的民眾得以放鬆和喘息。

這類服務被稱作「喘息服務（Respite Care）」，如其名，目的是讓照顧者能暫時放下重擔，喘一口氣。根據南加州 專注長者服務的非營利組織「樂活50加」提供資料，根據地點和形式，喘息服務主要有三種：居家喘息服務、日間照顧以及短期住宿照護。

日常協助 暫時接手

居家喘息服務由居家照顧員或護理人員直接到家中，暫時接手日常生活協助（如沐浴、備餐、服藥提醒），讓原本的家庭照顧者可以外出辦事或休息，通常以數小時計，較不會打斷長者原有的生活環境與作息。日間照顧是白天將長者或失能者送到日間照顧中心，由專業人員安排活動、餐點、甚至基本醫療監測，傍晚再接回家中，適合需要固定作息、但無需全天候照護的家庭，也讓照顧者能維持正常上班或處理其他事務。短期住宿照護則讓被照顧者暫時入住安養機構、護理之家，住宿天數可能從一天到數周不等，適合照顧者需要出遠門、住院，或需要較長時間休息的情況。

根據加州政府網站，加州的喘息服務有不少項目可以申請。包括「家庭照顧者支持計畫」（Family Caregiver Support Program，FCSP），可提供臨時居家或機構喘息照顧以及照顧技巧訓練。民眾可上加州長者事務廳網站（aging.ca.gov）查詢所在縣的機構聯繫方式。根據該網站，FCSP免費，並沒有家庭收入限制。

第二項加州政府提供的喘息服務為加州照顧者資源中心（Caregiver Resource Centers，CRC）。這是加州特有、由州政府資助的非營利機構網絡，全州共11個區域中心，每年服務超過1萬4000個家庭，提供個案諮詢、照顧規畫、法律與財務諮詢，以及低收費或免費的喘息照顧安排。服務對象是失智症、中風、帕金森氏症、多發性硬化症、腦損傷等慢性神經退化疾病患者的家庭照顧者。民眾可通過caregivercalifornia.org查詢住家附近的中心。

第三項為Medi-Cal中的CalAIM（社區支持）喘息給付。這是2022年起推動的Medi-Cal管理式照護改革CalAIM底下的可選給付項目，不要求已加入IHSS，只要加入Medi-Cal管理式照護計畫且經評估有照顧者喘息需求即可申請。每年最高可獲授權336小時（約每月28小時）喘息時數，經臨床需要健康計畫可再核准增加，費用由Medi-Cal管理式照護計畫全額給付。

志工陪伴 定期探訪

其他還有多目標長者服務計畫（Multipurpose Senior Service Program，MSSP）以及居家支援服務（In-Home Supportive Services，IHSS）等。

聯邦項目中，主要有Medicare安寧療護（Hospice）喘息給付以及退伍軍人事務部（VA）喘息照顧。

除以上政府項目，還有志工陪伴服務（Volunteer Respite）。例如AmeriCorps Senior Companion Program，由受過訓練的55歲以上志工，定期到長者家中探訪，陪伴聊天、閱讀、玩遊戲，給予情感支持，同時也讓家屬擁有一段屬於自己的時間。