老伴過世婦人壽險解約 紅藍卡保費翻倍

保單解約後產生的應稅所得推高報稅收入，因此跨入紅藍卡較高保費區間。（示意圖，取自Unsplash/Alexas_Fotos）

AI摘要 文章摘要整理： 68歲婦人解約丈夫留下的終身壽險領回8萬4000美元，卻因其中5萬2000美元屬應稅所得，推高MAGI並觸發IRMAA，導致紅藍卡保費大增。

丈夫過世後，一名68歲婦人將丈夫1988年購買的終身壽險 辦理解約，領回約8萬4000美元。她將這筆錢拿來整修廚房、支付孫子學費，以為只是把多年累積的保單價值領回。沒想到約18個月後，一封來自紅藍卡 （Medicare）的通知讓她大吃一驚，她的Part B保費 幾乎翻倍。

24/7 Wall St.新聞報導，真正影響紅藍卡保費的，並不是解約終身壽險這個動作本身，而是解約後產生的一筆容易被忽略的應稅所得。這筆收入推高她的報稅收入，跨入紅藍卡較高保費區間。

一般終身壽險除提供身故保障外，也會隨時間累積「現金價值」。保戶若選擇解約，可領回現金價值，其超過保單成本基礎部分，通常必須列為當年度一般所得報稅。

該婦人37年來累積繳納的保費約3萬2000美元，因此收到的8萬4000美元中，約有5萬2000美元屬應稅所得。她收到的是一張8萬4000美元支票，而不是另一張標示「所得」的支票，因此容易誤以為整筆都是自己的，忽略其中包含需課稅收入。

Medicare Part B及Part D保費，部分受保人須依收入支付較高保費，這項制度稱為「收入相關每月調整金額」（IRMAA）。

報導指出，該婦人平時MAGI約9萬美元，主要來自社安金、退休金、退休帳戶最低提領金額及利息收入。保單解約後新增約5萬2000美元應稅所得，使MAGI提高至約14萬2000美元，跨入更高保費區間。

依2026年標準，她的Part B保費因此由每月202.90美元提高至405.80美元，幾乎是原來的兩倍；若再加上Part D附加費，每月醫療保險支出增加約240美元，一年約多支出2885美元。

喪偶也是容易被忽略的因素。配偶過世後，報稅身分通常由夫妻合併申報改為單身，而單身適用的IRMAA收入門檻約只有夫妻合併申報一半，因此原本夫妻共同收入不會跨越的門檻，喪偶後更容易被突破，也使終身壽險解約更容易影響紅藍卡保費。

不過，即使向社安局提出重新計算IRMAA申請，也未必能解決問題。社安局雖允許因退休、配偶過世、離婚等特定人生重大事件重新評估保費，但自願解約終身壽險並不屬可重新計算的理由。

不過，這類保費調整並非永久。IRMAA每年都會重新計算，若隔年收入恢復正常，之後紅藍卡保費通常也會回到原本區間。

專家建議，解約終身壽險前，最好先向保險公司確認預估應稅所得，再評估是否可能跨越IRMAA收入門檻；也可詢問是否能透過稅法第1035條保單交換，或採部分提領方式，以延後認列所得、降低一次性收入對稅負及紅藍卡保費的影響。不過，不同保單規定不同，做決定前應諮詢保險或稅務人士。