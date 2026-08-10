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搶便宜機票 不再是周二?

記者謝雨珊／綜合報導
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專家指出，想買到划算機票仍有方法，關鍵不只是「哪一天訂票」，更重要的是掌握提前購...
專家指出，想買到划算機票仍有方法，關鍵不只是「哪一天訂票」，更重要的是掌握提前購票的時間，以及航班本身的供需狀況。（示意圖取自unsplash）

根據Travel and Leisure報導，過去不少旅客相信，周二是搶購便宜機票的最佳時機，但隨著航空公司逐漸掌握消費者的訂票習慣，這套「周二買票最便宜」的說法如今已不再適用。不過，專家指出，想買到划算機票仍有方法，關鍵不只是「哪一天訂票」，更重要的是掌握提前購票的時間，以及航班本身的供需狀況。

Dollar Flight Club創辦人兼執行長Jesse Neugarten表示，美國國內航班通常在出發前1至3個月購票較容易找到價格與航班選擇兼顧的方案；國際航班則建議提前2至6個月規畫。他指出，航空公司採用動態定價，票價會根據需求等因素持續調整，因此不存在一個永遠最便宜的訂票時間，但在上述時間範圍內，通常能避開最後一刻需求增加所帶來的價格上漲。

FlightHub執行長Henri Chelhot也認為，出發前3至6個月是值得密切留意票價的時段。他表示，機票價格會受到需求、航空公司之間的競爭以及季節等因素影響，因此與其死守某一天訂票，不如設定票價提醒，持續觀察價格變化，在出現理想價格時再下手。

如果希望找到更具體的時間點，Skyscanner全球旅遊趨勢專家Laura Lindsay表示，便宜機票的關鍵其實不是「訂票日」，而是航班的熱門程度，因為航空票價主要受到供需影響。Skyscanner分析過去一年數百萬筆訂票資料發現，從美國出發的航班，平均最佳訂票時間約為出發前23周。

至於實際搭機的日期，專家指出，一周中間幾天出發通常比較容易找到優惠票價。Chelhot則提醒，周六也可能是值得比較的選項，因為許多旅客傾向周日返程，因此部分周六航班可能有較多空位。他強調，旅客不應認定某一天永遠是最便宜的選擇，最好多比較不同日期，「有時候只把航班提前或延後一天，就能省下相當可觀的費用」。

Neugarten也指出，航空公司有時會在周二、周三及周六調整票價，尤其是在這些日期航班空位較多時。他表示，即使只將行程調整一天，也可能節省15%至20%的機票費用。

除了掌握訂票時間，專家還提供幾項進階省錢方法。

首先是「拆票」。Neugarten建議，旅客可將來回行程拆成兩張單程票，甚至搭乘不同航空公司，以降低票價。他分享，曾將紐約到羅馬的行程拆成「紐約—都柏林」及「都柏林—羅馬」兩段，省下近480美元。不過，拆票可能增加轉機、行李及行程銜接的風險，旅客仍需審慎評估。

其次，可以考慮替代機場。Chelhot建議旅客不要只鎖定距離住家最近的機場，也可以比較附近其他機場的票價。有時更換出發或抵達機場、調整航班時間，甚至選擇原本沒有考慮過的目的地，都可能找到更優惠的價格。此外，避開旅遊旺季、選擇熱門程度較低的時段出發，也有機會進一步降低機票成本。

專家們最後提醒，並非每一次旅行都能等到理想票價，有時行程確定後就必須購票，以免錯過最低票價。

精華 FAQ

  • 不一定。航空公司早已採動態定價，票價會隨需求、競爭與季節變化調整，因此沒有永遠最便宜的訂票日，重點更在於提前多久買與航班是否熱門。

  • Dollar Flight Club建議，美國國內航班通常在出發前1至3個月較容易找到兼顧價格與選擇的方案；國際航班則建議提前2至6個月規畫，較能避開臨近出發時的漲價。

  • 可考慮把來回拆成兩張單程票、比較不同航空公司，或改用替代機場與不同出發日期。專家也建議設定票價提醒，並避開旺季與熱門時段，以提高撿到低價的機會。

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