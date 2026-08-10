中國出入境新規 9月15日起實施 華人憂心風險

中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。（記者啟鉻╱攝影）

中國將於9月15日起施行新版「國務院 關於出境入境管理的規定」。部分南加 華人認為，新規不僅讓持美國綠卡 的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。還有在中國經商的華人，曾贈送官員名表及其他價格不菲禮品，擔心前往中國遭調查。

這套新規，是在現行「中華人民共和國出境入境管理法」基礎上，進一步就出入境證件審查、中介機構監管，以及限制出入境措施等內容作出更具體規範。

本報記者採訪南加多位華人時發現，不少受訪者認為這項議題較為敏感，談及新規態度普遍謹慎，也有的表示正在了解中，不便發表看法。

華人業者Daphne表示，她已入美國籍，但身邊仍有不少親友持中國護照、擁有美國永久居民身分。她認為，新規可能代表中國對出入境管理更加嚴格，讓她有「閉關鎖國」的感受。雖然規定主要適用中國公民，但她認為，持綠卡的華人仍會擔心，一旦因某些不明確原因，返中後被限制出境。

從事國際貿易的Alex則直言，看到新規後第一個反應就是「很擔心」。Alex表示，在中國經商多年，在中國擁有企業，在南加州也有房地產投資。為方便往返中美，他在美國居住近20年，但一直保留中國國籍及中國護照，持有美國綠卡。

他表示，因多年從商，與部分政府部門人士有業務往來，過去基於商業往來需要，也曾贈送官員名表及其他價格不菲禮品，其中部分名表價值數十萬元人民幣。隨著近年中國持續推動反腐敗工作，他擔心，一旦過去曾接觸的官員遭調查，自己可能被認定涉及行賄，依據新規若在中國將被限制出境，甚至未必能立即得知具體原因。

Alex說，一旦無法如期離境，調查時間若持續數月甚至更久，勢必影響中國及南加州兩地的企業營運，因此閱讀新規後，明顯感到壓力。

南加州房地產管理業者Chris Chuang則表示，新規雖將於9月15日正式施行，但部分做法其實過去已有實際執行，如今只是明文化，使執法依據更清楚。

他認為，新規也具有一定的警示作用，不僅針對中國境內公民，也會讓海外華人，包括持綠卡者及已加入外國國籍者，更注意在中國的法律風險及言行可能帶來的影響。他表示，部分海外華人過去未必意識到，返回中國可能涉及的法律風險。如今透過新規，大家會更加了解，在特定情況下，相關部門依法可以限制出境。

Chris Chuang認為，對經常往返中美從事商務活動的人而言，新規可能帶來更大的心理壓力。他也表示，部分條文的適用範圍較寬泛，容易讓部分海外華人產生疑慮。

不過，也有受訪者持不同看法。南加州一不願具名的華人社區活躍人士表示，各國都會依據自身國家安全、社會治理及發展需要制定出入境政策，中國此次公布新規，也應放在整體政策背景下理解。他認為，對有意前往中國的海外華人而言，不必因此過度恐慌或自行放大解讀。如果新規在實施過程中確實出現不完善或執行過當情況，相信當局仍可能依實際需要作出調整。

他並指出，從另一個角度來看，新規也包含加強保護中國公民海外安全、防範跨境風險等內容，其目的不僅是管理，也保障中國公民的合法權益。

中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）