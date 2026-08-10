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綠卡審核點名領白卡、糧食券、住房援助者 新規9月上路

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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Boundless Immigration共同創辦人兼執行長Xiao Wang表示，「公共負擔」新規將擴大移民官裁量權，提醒華人及其他移民家庭勿因恐慌，貿然放棄子女合法享有的醫療或食品福利。（視訊會議截圖）

美國社群媒體（American Community Media）7日舉行線上簡報會。會上移民及公共衛生專家表示，川普政府擴大「公共負擔」（Public Charge）審查範圍，新規將於9月18日生效。未來移民官審理綠卡申請時，可綜合年齡、健康、家庭狀況、資產、教育及工作技能等因素，判斷申請人日後是否可能依賴政府福利。

移民服務平台Boundless Immigration共同創辦人兼執行長Xiao Wang表示，過去公共負擔主要針對現金救濟、補充保障收入（SSI）、貧困家庭臨時援助（TANF）及政府負擔的長期照護；新規將醫療補助（Medicaid）、糧食券（SNAP）和住房援助等納入考量，並賦予移民官更大裁量權。

他指出，移民官不僅可查看申請人是否曾領取福利，也能評估其未來使用福利的可能性。由於缺乏明確標準，背景相似的申請人可能因承辦官員不同而得到不同結果，申請材料及審理時間也可能增加。川普第一任期實施類似規定時，Boundless Immigration曾處理一份長達約900頁的綠卡申請，用以證明申請人的財務能力。

新規主要影響在美國境內調整身分及海外申請永久居留者，多為美國公民或綠卡持有人的配偶、父母和子女。難民、庇護者、人口販運或特定犯罪受害者，以及依《反家庭暴力法》申請者不受影響；綠卡持有人申請入籍也不適用。

對許多華人及亞裔關注的H-1B身分申請綠卡的問題，Xiao Wang表示，新規通常不直接影響H-1B身分，主要在持有人透過雇主或親屬轉申請綠卡時發生作用。屆時移民官可能全面審視其收入、資產、學歷、年齡和健康情況。

他特別提醒移民家庭，不要因恐慌便取消子女合法享有的福利。通常由家庭成員、尤其有公民身分的子女領取的Medicaid或食品援助，不會被視為綠卡申請人本人使用福利。上次規則擴大時，有子女的移民家庭中，每五名成年人就有一人因擔心影響身分而放棄符合資格的福利，低收入家庭更達十分之三。

Xiao Wang建議，已符合資格並備妥材料者，可考慮在9月18日前遞交綠卡申請，以適用目前較寬鬆的標準。新規不追溯已提交或已批准的案件，但個案情況不同，應先諮詢合格移民律師或獲授權的非營利機構。

喬治城大學專家Joan Alker表示，自2025年1月至2026年6月，全美加入Medicaid及兒童健康保險計畫的兒童減少230萬人。公共衛生專家Giridhar Mallya指出，過去九個月SNAP參與者減少450萬，其中近150萬為兒童；新規造成的恐懼與混亂，可能令更多家庭陷入缺糧及醫療困境。

精華 FAQ

  • 新規將於9月18日生效，綠卡審理時除現金救濟外，還會把Medicaid、SNAP糧食券及住房援助納入公共負擔評估範圍。

  • 移民官可綜合申請人的年齡、健康、家庭狀況、資產、教育與工作技能等面向，判斷其未來是否可能依賴政府福利，且不同承辦官可能出現不同結果。

  • 主要影響在美調整身分及海外申請永久居留者，多為公民或綠卡持有人的配偶、父母和子女；專家建議符合資格者可在9月18日前送件，並先諮詢律師。

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