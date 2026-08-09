領白卡恐影響綠卡？專家揭華人常見誤解

基督教角聲醫療中心與洛杉磯縣鄰里法律服務中心（NLSLA）共同舉辦「2026年公共負擔最終規則」社區講座暨記者會。（記者子為╱攝影）

聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，未來部分綠卡 申請人的公共福利使用情況，可能受到更廣泛審查。不少華人移民 擔心，自己或家人領取白卡、糧食券等福利，是否會影響綠卡申請。法律專家提醒，新規並非適用所有移民，也不代表領過福利就一定拿不到綠卡，在政府公布更詳細執行指引前，民眾不要因恐慌停掉正在使用的福利。

基督教角聲醫療中心與洛杉磯 縣鄰里法律服務中心（NLSLA）6日共同舉辦「2026年公共負擔最終規則」社區講座暨記者會。NLSLA政策與行政倡導總Lena Silver針對華人移民社區常見的疑問做出說明。

Silver解釋，「公共負擔」簡單來說，是移民官在審查部分綠卡申請時，判斷申請人未來是否可能主要依靠政府維持生活。移民官不會只看一個人是否領過福利，還會綜合考量年齡、健康、家庭狀況、收入、資產、教育程度、工作技能及是否有人提供經濟支持等因素。

這項審查主要影響在美國境內透過親屬申請綠卡的人，例如婚姻綠卡，以及由子女、父母或兄弟姊妹提出的親屬移民申請。已持有綠卡者申請入籍，以及已成為美國公民者，一般不受影響。難民、庇護申請者、人口販運或犯罪受害者等獲豁免的人道移民類別，也不在一般公共負擔審查範圍內。

依現行2022年規則，移民官主要考量申請人領取的現金補助，以及由政府負擔的長期機構照護。加州糧食券（CalFresh）及多數白卡（Medi-Cal）服務，通常不會被計入。

但新規將撤銷2022年規則中的部分限制，允許移民官考量更多按照收入或資產高低決定資格的公共福利。亦即未來可能被查看的福利範圍會擴大，但究竟哪些福利會被納入，仍有不少細節尚未公布。

現場有民眾詢問，如果孩子或其他家人領取公共福利，是否會影響自己的綠卡申請。Silver表示，移民局一般不會把家人領取的福利當做申請人本人領取，也不會主動蒐集其他家庭成員的福利資料。不過，如果家人領取的福利實際上是申請人的經濟來源，或相關資料反映申請人的財務狀況，移民官仍可能將其列入整體考量。

新規適用於9月18日或之後提出的入境申請，以及當日或之後郵寄或線上提交的身分調整申請。9月18日前已提交且仍在審理中的申請，將繼續依照2022年規則處理。

針對不少華人關心的「現在是否應停掉福利」，Silver表示，不要倉促做出決定。她建議，民眾應先確認自己的移民申請類別、家庭狀況及正在使用的福利，再向熟悉移民規定和公共福利制度的法律援助或社會服務機構諮詢。

基督教角聲醫療中心執行長朱牧華表示，角聲醫療中心除提供全面醫療保健服務外，也長期協助社區居民取得公共福利及相關支持。未來將持續向社區傳達最新、準確的政策資訊，並協助符合資格的居民申請公共福利。

法律專家提醒，新規並非適用所有移民，也不代表領過福利就一定拿不到綠卡，在政府公布更詳細的執行指引前，民眾不要貿然停掉福利。（記者子為╱攝影）