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「愛你」遲到26年 長堤市男子收已故父母明信片

記者張庭瑜╱綜合報導
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南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容...
南加男子收到已故父母26年前從丹麥寄出的明信片，一句遲到多年的「愛你」，讓他形容宛如收到「來自天堂的明信片」。（AI生成圖）

一聲來自父母的「愛你」，相隔26年才送到。ABC 7電視台報導，南加長堤市男子Bob Sheppard近日收到已故父母2000年赴丹麥旅遊時寄出的明信片，卡片直到本月才送抵他的住家。父母均已離世多年，如今再次看到兩人的親筆問候，Sheppard形容這張遲到26年的卡片，幾乎就像一張「來自天堂的明信片」。

Sheppard 5日打開住家信箱，發現一張已有歲月痕跡、從丹麥哥本哈根寄出的明信片，也是他當天收到的唯一一封郵件。仔細查看，他才驚覺這竟是父母26年前寄來，「我看著它，心想：『天啊，這是一件珍寶！』」明信片僅以代表父母的「M&D」署名，簡短記下兩人旅途所見，提到搭機抵達時，從空中看到大片水域及滿眼翠綠的土地，最後寫下「愛你，M&D」。只是這句來自父母的問候，相隔26年終於送達時，兩人早已離世。Sheppard的母親Joanne四年前去世，父親John則於六年前離開。

卡片上的郵戳顯示，明信片2000年7月從丹麥寄出，但洛杉磯地區的郵戳卻標示2026年8月。郵局並未就延誤原因作出正式說明，Sheppard轉述郵差推測，卡片當年可能從郵件箱、籃子或架子掉落，滑進桌子或文件櫃下方，多年後才被發現；由於Sheppard仍住在同一地址，這張明信片最終得以送到他手中。

精華 FAQ

  • 明信片是Bob Sheppard已故的父母在2000年丹麥旅行時寄出，卡片上以「M&D」署名，簡短記下旅途見聞，最後還寫下「愛你」給兒子。

  • 郵局未正式說明延誤原因，Sheppard轉述郵差推測，卡片可能早年掉落在郵件箱、籃子或桌櫃下方，直到多年後才被重新發現並送達。

  • 他打開信箱時只收到這封郵件，看到父母親筆寫下的問候後十分震撼，直呼這是珍寶，並形容它像一張來自天堂的明信片。

長堤 南加 丹麥

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