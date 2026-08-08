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賀錦麗入住幾乎全白人社區 引熱議

編譯陳盈霖／綜合報導
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前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬...
前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬美元購入南加濱海豪宅，社區幾乎清一色白人，族群結構高度單一，基本看不到非裔。圖為她與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）。（路透）

加州郵報、福斯電視台等媒體報導，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）再次擴張其房地產版圖，近日以815萬美元購入南加濱海豪宅，社區幾乎清一色白人，族群結構高度單一，基本看不到非裔。這樣的私生活選擇，似與她多年來提倡種族多元重要性的言論大相逕庭，引外界熱議。

報導指出，這座位於馬里布高級濱海社區Point Dume的豪宅，面積約4000平方呎，擁有海景、私人果嶺及可停放五輛車的專屬空間。根據美國人口普查局數據，當地非裔居民僅約0.2%，白人94%。

賀錦麗2019年接受華盛頓郵報採訪，回憶自己從白人為主的生活圈，進入霍華德大學（Howard University）就讀的經歷時曾表示，「當你就讀一所歷史悠久的非裔大學，尤其是像霍華德這樣規模龐大，又身處華府這座長年被稱『巧克力城市』（Chocolate City）的地方，你會真正理解，世上還有很多跟你一樣的人。我成長在一個多元化程度很高的社區，到了霍華德大學，身邊那麼多跟你年齡相仿的非裔，大家都在人生相同階段。」

如今，她選擇在一個曾遭部分人士批評，試圖將少數族裔排除在海灘之外的社區購買豪宅，不少人感到意外。兩名非白人衝浪客在2025年一篇文章中寫道，「儘管這裡表面看起來是悠閒、熱愛衝浪、與大自然共存的社區，但實際上存在各種門檻，大多數有色人種難以進入。」

近期她再次成為關注焦點，外界紛紛揣測她是否會於2028年三度角逐總統。截稿為止，媒體尚未獲得賀錦麗方回應。

精華 FAQ

  • 她近日以815萬美元購入南加州馬里布Point Dume濱海豪宅，該社區屬於高級海濱地段，房屋面積約4000平方呎，並具備海景、私人果嶺與可停放5輛車的空間。

  • 因為報導指出該社區族群結構極度單一，白人約94%、非裔僅0.2%，被認為與她長期倡議多元、包容的形象形成落差，因此遭外界放大解讀與討論。

  • 她2019年曾談到自己從白人為主的生活圈進入霍華德大學後，才更深刻理解多元環境的意義，並形容在非裔大學與同齡黑人相處，讓她感受到歸屬與共同經驗。

賀錦麗 華盛頓郵報 非裔

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