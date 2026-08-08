房源增加 南加租金創近4年新低 華人區獨立屋數月才租出

南加州租屋市場出現降溫跡象，但當地租金仍處於高位，住房負擔並未明顯減輕。（路透檔案照）

南加 地區租屋市場出現降溫跡象。最新數據顯示，洛杉磯縣第2季租金 掛牌價中位數較一年前下降3.4%，降至2021年底以來最低；巴沙迪那、波莫那等城市也出現回落。新建公寓及附屬住宅單位（ADU）陸續投入市場，讓租客有更多選擇。不過，當地租金仍處於高位，住房負擔並未明顯減輕。

Realtor.com於7月30日發布的洛縣 第2季租金報告顯示，全縣各類出租房源的租金掛牌價中位數為2603美元，較去年同期減少91美元，也比2022年夏季高峰低9.6%。

其中，零至兩房住宅的租金掛牌價中位數為2255美元，年降3.6%；三房以上住宅為3441美元，年降3%。統計涵蓋公寓、康斗、城市屋及獨立屋，反映掛牌租金，並非租客最終支付的實際價格。

新房源增加被認為是租金走緩的重要原因。Realtor.com指出，洛縣租金在2022年夏季達到高峰後，大量新建多戶住宅及ADU逐步投入市場，對租金形成下行壓力。該平台分析，2022年至2024年間獲准興建的ADU，一般需要六至18個月完工，部分直到近期才加入出租市場，對套房、一房及兩房等小型住宅的影響尤其明顯。隨著小型房源增加，出租業者面對的競爭也可能加大，限制房東調高租金空間。

南加地產經紀人袁立功表示，近期南加州房價漲勢趨緩，房租也較難繼續上漲。對房東而言，若租金開得過高，導致房屋長期空置，損失可能更大，因此調整租金時也更加謹慎。他近期經手的一棟羅蘭岡獨立屋，歷時三、四個月才順利租出，反映目前房東與租客要在價格及條件上達成一致並不容易。

租金走緩仍不等於租屋已變得便宜。Realtor.com估算，按照洛杉磯市第2季2742美元的租金掛牌價中位數，租戶年收入需達10萬9680美元，才能將住房支出控制在收入的30%左右，高於該市估計家庭收入中位數8萬8730美元。

Realtor.com的最新數據顯示，洛杉磯縣第2季的租金掛牌價中位數創近4年新低。（Realtor.com）