我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

棕櫚泉台灣商會會長人選爆爭議 雙方各自主張選舉程序合法

記者張庭瑜╱羅斯密市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美洲棕櫚泉台灣商會代表日前在羅斯密市舉行記者會，說明第12屆會長選任及組織代表...
北美洲棕櫚泉台灣商會代表日前在羅斯密市舉行記者會，說明第12屆會長選任及組織代表權爭議。（記者張庭瑜╱攝影）

北美洲棕櫚泉台灣商會第12屆會長人選及代表權近日出現不同主張。商會執行長陳素琴、第11屆會長吳伊華等人日前舉行記者會，表示邱鈴兒已依章程接任第12屆會長；游蕙綾與徐瑾則表示，徐瑾經會員大會依法選出為第12屆會長。雙方均表示將循法律途徑處理相關爭議。

吳伊華表示，游蕙綾2025年5月獲推舉為第11屆會長並舉行授印儀式，但依商會章程，會長須繳納3000美元會務費。商會方面指稱，游蕙綾未繳交，因此僅具「準會長」身分；此外，游蕙綾曾未經理事會同意，以商會名義推薦一名非會員子女參加中華民國僑委會「全球青商潛力之星」遴選。理事會2025年8月召開臨時會議，以這兩項理由解除游蕙綾的準會長職務，由吳伊華接任第11屆會長。

吳伊華指出，理事會6月2日依章程召開會議，推選原副會長邱鈴兒擔任第12屆會長，完成授印及交接，並向北美洲台灣商會聯合總會報備。邱鈴兒6月初也以第12屆會長身分，出席在華盛頓特區舉行的聯合總會第38屆、第39屆交接會議。

吳伊華並出示與聯合總會往來訊息表示，聯合總會曾要求提供第39屆理監事名單、邱鈴兒當選的會議紀錄，以及提名邱鈴兒擔任聯合總會第39屆副總會長的公文，商會已提交相關資料。她表示，游蕙綾7月13日另行舉辦交接，由徐瑾出任第12屆會長，並質疑交接照片中人士，並非商會會員。

陳素琴表示，棕櫚泉台灣商會2014年成立並依法在美國登記，也是北美洲台灣商會聯合總會認定的35個分會之一。她主張游蕙綾已無權代表商會，若繼續以相同名稱招募會員或舉辦活動，可能造成外界混淆。臨時理事會已決議取消游蕙綾會員資格，並保留採取法律行動的權利。

游蕙綾則表示，商會方面的說法與事實不符。她從未收到會員大會、理事會會議、會長改選或其他重大決策的正式通知。據她了解，另有多名理事及會員也未收到開會通知、議程或決議文件。她表示，將與新任理事會及會長尋求法律協助，依章程、會議紀錄及相關文件，透過司法程序釐清事實。

徐瑾以第12屆會長身分發表聲明表示，商會已依章程召開會員大會並通知全體會員，包括陳素琴在內均有參與及行使權利的機會。她表示，第12屆理事及會長由會員大會公開投票選出，程序依章程及相關規定辦理；若對選舉程序或結果有疑義，應循章程或法律程序處理。

針對雙方說法，本報記者聯繫北美洲台灣商會聯合總會查證。相關人士表示，地區商會事務通常不由總會長直接介入，總會長對個別地區的商會情況也未必清楚，因此未能取得總會長的聯絡方式。記者另透過聯合總會公開電子郵件詢問，截至發稿尚未獲回應。

北美洲棕櫚泉台灣商會第11屆會長吳怡華（左二）將印信交接給邱鈴兒（右二），中為執...
北美洲棕櫚泉台灣商會第11屆會長吳怡華（左二）將印信交接給邱鈴兒（右二），中為執行長陳素琴。（商會提供）

游蕙綾（前排左三）等於近日舉行北美洲棕櫚泉台灣商會會長交接儀式，由徐瑾（前排左四...
游蕙綾（前排左三）等於近日舉行北美洲棕櫚泉台灣商會會長交接儀式，由徐瑾（前排左四）接任第12屆會長。（游蕙綾提供）

精華 FAQ

  • 核心分歧在於第12屆會長究竟由誰合法接任：吳伊華方主張邱鈴兒依章程接任並完成交接，游蕙綾與徐瑾則主張徐瑾已經會員大會依法選出，雙方都否認對方程序有效。

  • 商會方面指稱，游蕙綾未依章程繳交3000美元會務費，且曾未經理事會同意以商會名義推薦非會員子女參加僑委會遴選，因此在2025年8月臨時會議被解除準會長職務。

  • 雙方都表示將循法律途徑解決。游蕙綾稱將依章程、會議紀錄與相關文件尋求司法釐清；徐瑾則表示若對選舉結果有疑義，應依章程或法律程序處理，以確認程序與代表權。

棕櫚泉

上一則

台女帶梅子鹽入境 洛海關當毒品查2小時 還留記錄

下一則

第30屆國慶盃高球賽 8月24日開打

延伸閱讀

泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層

泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層
沈伯洋一行人赴台僑宴 前紐約市長亞當斯出席致意

沈伯洋一行人赴台僑宴 前紐約市長亞當斯出席致意
推廣養生台美商會攜手許氏參業辦講座

推廣養生台美商會攜手許氏參業辦講座
南加台美急難救助協會防災宣導 8月2日舉辦義診

南加台美急難救助協會防災宣導 8月2日舉辦義診
辜仲諒下一步 爭取亞洲棒球總會長連任、拚世界棒壘總會長

辜仲諒下一步 爭取亞洲棒球總會長連任、拚世界棒壘總會長
加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

加州檢警、商界齊反AB2108 憂削弱36號提案

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」