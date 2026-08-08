棕櫚泉台灣商會會長人選爆爭議 雙方各自主張選舉程序合法

北美洲棕櫚泉台灣商會代表日前在羅斯密市舉行記者會，說明第12屆會長選任及組織代表權爭議。（記者張庭瑜╱攝影）

北美洲棕櫚泉 台灣商會第12屆會長人選及代表權近日出現不同主張。商會執行長陳素琴、第11屆會長吳伊華等人日前舉行記者會，表示邱鈴兒已依章程接任第12屆會長；游蕙綾與徐瑾則表示，徐瑾經會員大會依法選出為第12屆會長。雙方均表示將循法律途徑處理相關爭議。

吳伊華表示，游蕙綾2025年5月獲推舉為第11屆會長並舉行授印儀式，但依商會章程，會長須繳納3000美元會務費。商會方面指稱，游蕙綾未繳交，因此僅具「準會長」身分；此外，游蕙綾曾未經理事會同意，以商會名義推薦一名非會員子女參加中華民國僑委會「全球青商潛力之星」遴選。理事會2025年8月召開臨時會議，以這兩項理由解除游蕙綾的準會長職務，由吳伊華接任第11屆會長。

吳伊華指出，理事會6月2日依章程召開會議，推選原副會長邱鈴兒擔任第12屆會長，完成授印及交接，並向北美洲台灣商會聯合總會報備。邱鈴兒6月初也以第12屆會長身分，出席在華盛頓特區舉行的聯合總會第38屆、第39屆交接會議。

吳伊華並出示與聯合總會往來訊息表示，聯合總會曾要求提供第39屆理監事名單、邱鈴兒當選的會議紀錄，以及提名邱鈴兒擔任聯合總會第39屆副總會長的公文，商會已提交相關資料。她表示，游蕙綾7月13日另行舉辦交接，由徐瑾出任第12屆會長，並質疑交接照片中人士，並非商會會員。

陳素琴表示，棕櫚泉台灣商會2014年成立並依法在美國登記，也是北美洲台灣商會聯合總會認定的35個分會之一。她主張游蕙綾已無權代表商會，若繼續以相同名稱招募會員或舉辦活動，可能造成外界混淆。臨時理事會已決議取消游蕙綾會員資格，並保留採取法律行動的權利。

游蕙綾則表示，商會方面的說法與事實不符。她從未收到會員大會、理事會會議、會長改選或其他重大決策的正式通知。據她了解，另有多名理事及會員也未收到開會通知、議程或決議文件。她表示，將與新任理事會及會長尋求法律協助，依章程、會議紀錄及相關文件，透過司法程序釐清事實。

徐瑾以第12屆會長身分發表聲明表示，商會已依章程召開會員大會並通知全體會員，包括陳素琴在內均有參與及行使權利的機會。她表示，第12屆理事及會長由會員大會公開投票選出，程序依章程及相關規定辦理；若對選舉程序或結果有疑義，應循章程或法律程序處理。

針對雙方說法，本報記者聯繫北美洲台灣商會聯合總會查證。相關人士表示，地區商會事務通常不由總會長直接介入，總會長對個別地區的商會情況也未必清楚，因此未能取得總會長的聯絡方式。記者另透過聯合總會公開電子郵件詢問，截至發稿尚未獲回應。

北美洲棕櫚泉台灣商會第11屆會長吳怡華（左二）將印信交接給邱鈴兒（右二），中為執行長陳素琴。（商會提供）

游蕙綾（前排左三）等於近日舉行北美洲棕櫚泉台灣商會會長交接儀式，由徐瑾（前排左四）接任第12屆會長。（游蕙綾提供）