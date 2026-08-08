逾70企業主 參訪凱瑟安大略醫療中心

華興保險攜手凱瑟醫療帶領南加逾70企業雇主、人力資源主管及企業高管，參訪安大略醫療中心及舉辦交流。圖為華興保險執行長張國興（中）和凱瑟醫生合影。（華興保險提供）

為協助南加州 雇主因應不斷變化的員工健康福利環境，並加強企業與本地醫療體系之間的交流，華興保險 攜手凱瑟醫療帶領南加 逾70企業雇主、人力資源主管及企業高管，參訪凱瑟安大略醫療中心，並舉辦交流會。

與會者透過專題分享、醫療中心參訪及與臨床醫療團隊面對面交流，了解凱瑟醫療的醫療模式及職業健康服務。參訪重點介紹凱瑟醫療安大略醫療中心作為聖伯納汀諾縣及內陸帝國地區綜合醫療樞紐，所發揮的重要作用。目前，凱瑟醫療在當地共有69萬會員，逾1.3萬醫師及工作人員。

與會者實地了解凱瑟醫療的一體化醫療模式。該模式將初級醫療、專科醫療、急診室、緊急照護、手術、診斷影像、實驗室檢驗及藥房服務集中於同一地點。無縫銜接的醫療系統，有助減少員工缺勤，並大幅降低醫療行政成本。

凱瑟醫療醫師大使暨代表Victor Cheng表示，希望透過此次交流，讓企業了解預防性照護與一體化醫療模式如何幫助員工保持健康，並支持企業持續發展。凱瑟醫療多位專科醫師參與活動，並以英語、普通話及粵語提供多語言支援。凱瑟醫療風濕免疫科專科醫師暨區域醫師代表Steve Lee表示，希望透過客製化醫療服務和多語言醫療團隊，讓更多員工更便利地獲得所需的醫療服務。

華興保險執行長張國興表示，此次能與凱瑟醫療合作，看到企業客戶能夠直接與凱瑟醫療的專業醫療團隊交流，也更加堅定持續為企業社群創造實際價值的承諾。