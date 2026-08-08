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第30屆國慶盃高球賽 8月24日開打

記者張庭瑜／惠提爾市報導
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創會會長邱垂煌（左）與現任會長柯欣侑，展示聯合會創會30周年紀念品。（記者張庭瑜...
創會會長邱垂煌（左）與現任會長柯欣侑，展示聯合會創會30周年紀念品。（記者張庭瑜／攝影）

南加中華民國高爾夫球聯合會宣布，2026年國慶盃高爾夫球邀請賽將於8月24日在約巴林達鄉村俱樂部舉行。今年適逢聯合會創會30周年，賽事也邁入第30屆，預計吸引144球員參賽。

會長柯欣侑表示，聯合會自1996年成立以來，每年透過國慶盃凝聚僑界情誼，讓球友切磋球技、共同慶祝中華民國國慶。今年除有歷屆球友回歸，也有不少新球友加入，傳承活動精神。她並感謝洛僑中心及僑界支持，讓國慶盃成為南加州僑界重要的年度體育活動。

南加州中華民國高爾夫球聯合會成員及僑界代表出席記者會，宣布第30屆國慶盃高爾夫球...
南加州中華民國高爾夫球聯合會成員及僑界代表出席記者會，宣布第30屆國慶盃高爾夫球邀請賽將於8月24日登場。（記者張庭瑜／攝影）

今年活動報到時間較往年提前，讓球員有更充裕的時間熱身。柯欣侑指出，約巴林達鄉村俱樂部球道寬廣、果嶺維護完善，兼具挑戰性與景觀特色。現場除供應早餐、咖啡及午餐，第10洞旁也將設置台灣小吃攤位，並提供台灣啤酒，讓球友揮桿之餘品嘗家鄉味。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長柯欣侑（中）表示，今年適逢聯合會創會30周年及國...
南加州中華民國高爾夫球聯合會會長柯欣侑（中）表示，今年適逢聯合會創會30周年及國慶盃邁入第30屆，別具紀念意義。（記者張庭瑜／攝影）

今年一桿進洞獎包括中華航空及長榮航空提供的洛杉磯往返台北商務艙機票，以及郵輪行程、BMW與Honda汽車。賽後頒獎晚宴將於下午5時在羅蘭岡半島海鮮酒家舉行，現場安排表演及摸彩，獎品包括現金紅包及六張洛杉磯往返台北機票，其中兩張由柯欣侑個人出資購買。

行政院政務顧問暨南加中華民國高爾夫球聯合會前會長陳玲華、前會長江瑞瀛及創會會長邱垂煌也到場表示，賽事能延續30年，仰賴歷屆團隊及僑界長期支持，並歡迎僑胞踴躍參與。

精華 FAQ

  • 2026年國慶盃高爾夫球邀請賽將於8月24日在約巴林達鄉村俱樂部舉行，主辦單位並表示今年賽事規模與活動內容都將延續傳統。

  • 現場除有早餐、咖啡與午餐外，第10洞旁還設台灣小吃攤與台灣啤酒；一桿進洞獎則包含機票、郵輪行程與BMW、Honda汽車。

  • 聯合會自1996年成立以來，每年透過國慶盃凝聚僑界情誼，讓球友交流球技並慶祝中華民國國慶，30年來也靠歷屆團隊與僑界支持延續至今。

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