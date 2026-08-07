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男子偷書40年 附百元鈔和悔過信歸還 竟惹哭三人

編譯組／綜合報導
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一名男子將40年前偷走的珍貴書籍寄還，隨包裝更附上了一封真摯的道歉信與一張100...
一名男子將40年前偷走的珍貴書籍寄還，隨包裝更附上了一封真摯的道歉信與一張100美元的鈔票，為自己當年的過錯公開懺悔。(facebook/ Booklegger)

NDTV新聞網報報導，美國一家書店日前收到一份特殊的包裹，一名男子將40年前偷走的珍貴書籍寄還，隨包裝更附上了一封真摯的道歉信與一張100美元的鈔票，為自己當年的過錯公開懺悔。這本遭竊的書籍是美國著名作家暨東尼獎最佳服裝設計獎得主戈里（Edward Gorey）於1953年出版的《未張弦的豎琴》（The Unstrung Harp）初版本。

這份出乎意料的包裹於周一（8月3日）送達位於北加州尤瑞卡老城區的「Booklegger」書店。當時老闆麥克法登（Jennifer McFadden）正準備下班離去，在店員的勸說下才決定先拆封查看，不料裡面的內容讓麥克法登與現場兩名員工當場落淚。

麥克法登隨後在社群媒體上分享：「我們今天收到一個小包裹，寄件人地址手寫得難以辨識，完全猜不出是書籍宣傳品還是其他東西。沒想到打開後，內容物竟如此令人意外且動容，讓我們三個人都紅了眼眶。」

麥克法登形容這名男子的贖罪舉動「非同尋常」，並表示這起事件再次讓人看見人性善美的一面。「寄件人在40多年前從我們店裡偷走了一本戈里珍藏本，如今將它歸還。那封充滿誠意的道歉信，加上隨信附上的100美元，真的非常了不起。無論事隔多久，勇於彌補過錯都需要極大的勇氣。人確實會犯錯，但人們展現人性光輝的方式遠比想像中更多。」

根據道歉信內容，該名男子表示自己當年曾是加州洪堡理工州大(Humboldt State University)的學生，當時深受嚴重的毒品與酒精成癮所苦，極度缺乏資金。經歷人生重大轉變後，他重新振作並過上充實的生活，直到近期清理車庫時，才意外讓這本塵封已久的書籍重見天日。

信件內文摘譯如下：

致Booklegger書店：

我將這本愛德華·戈里的初版本歸還給你們，因為我在1980年代初期的某個時刻從店裡偷走了它。當時我是洪堡加州理工大學的學生，有著極為嚴重的毒品與酒精問題。我當時極度需要錢，但更迫切需要的，是生命中的精神覺醒。

幸運的是，我最終獲得了這般心靈上的蛻變。我開始清理過去的污點，讓自己的人生過得更有意義。不知為何，這本小書逃過了我的注意長達20年，直到上周我清理車庫時才重新發現它。

得知書店仍在營業，我感到無比高興，終於能把書歸還，並為自己當年完全缺乏道德原則的行為表達深切歉意。我相信這本書在紙箱裡等待被重新發現的期間，價值已經有所提升。希望你們與書店在這片美麗的洪堡灣畔蓬勃發展。我曾經在Waterfront Oyster Bar擔任過一段時間的主廚，非常懷念那裡。

[簽名與電話號碼]

若還有任何我可以彌補這項過錯的事，請發簡訊告知我。

麥克法登表示，她打算傳簡訊給該名男子表達感謝，並告訴他不必再為背負多年的罪惡感所累，希望他能徹底放下心中的重擔。

精華 FAQ

  • 他歸還的是Edward Gorey於1953年出版的《未張弦的豎琴》初版本，屬於珍貴書籍。這本書約40年前被他從Booklegger書店偷走，後來才以包裹形式寄回。

  • 因為包裹內不只有失竊書籍，還有一封真摯道歉信與100美元，內容坦承當年犯錯並表達悔意。店主與2名員工讀後，感受到對方多年後仍願意補過的誠意。

  • 他表示當時是洪堡州大的學生，深受嚴重毒品與酒精成癮困擾，也極度缺錢，因此偷書。後來人生出現轉變，他希望透過歸還書籍與附上金錢，正式彌補過錯。

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