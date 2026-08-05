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出國旅遊刷卡 以當地貨幣結帳較划算

記者趙健／綜合報導
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海外ATM除可能收取提款手續費外，還可能包含跨國交易費、ATM網路費、匯率加價等...
海外ATM除可能收取提款手續費外，還可能包含跨國交易費、ATM網路費、匯率加價等。圖為ATM示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

出國消費刷卡時，選擇當地貨幣結帳通常比選美元更划算，也應留意海外交易手續費、ATM費與換匯成本。

出國旅遊刷卡消費時，收銀員或刷卡機常會詢問「要以美元還是當地貨幣結帳？」不少人以為選擇美元較方便，甚至匯率更划算，事實上卻可能因此多付一筆錢。理財機構Ally Financial提醒，出國消費除留意匯率及海外交易手續費外，結帳時選錯幣別，是許多旅客容易忽略的花費陷阱。

Ally Financial指出，若使用信用卡消費，最好要求商家以當地貨幣結帳，而不是美元。原因在於，若選擇美元計價，通常代表由商家或第三方支付業者先替消費者換匯，再向信用卡公司請款。這種做法稱為「動態貨幣轉換」（Dynamic Currency Conversion），所採用的匯率往往不如信用卡發卡機構提供的官方匯率，還可能包含匯率加價，讓實際支付金額增加。

相較之下，以當地貨幣結帳，通常由信用卡發卡機構依其適用匯率換算，整體成本往往較低。尤其是支付飯店住宿、租車等金額較高的消費時，兩者的差距可能更加明顯。

除結帳幣別，海外交易手續費也是旅客容易忽略的一項支出。部分信用卡會針對所有海外刷卡交易收取1%至5%的國外交易手續費，但也有不少信用卡提供免海外交易手續費優惠。民眾出國前，不妨先確認持有的信用卡是否收費，避免返國後才發現帳單多出一筆費用。

如果需要提領現金，也要留意ATM可能產生的各項費用。海外ATM除可能收取提款手續費外，還可能包含跨國交易費、ATM網路費、匯率加價等。旅客應事先了解自己銀行的收費標準，並盡量減少提款次數，以降低整體成本。

不少旅客會在出發前先向銀行購買外幣。不過，向銀行購買外幣時，可能需支付換匯手續費、配送費（若申請配送）及匯率價差。若打算抵達目的地後再取得現金，則建議避開機場換匯櫃台，改以ATM提領當地貨幣。

此外，出國時最好準備多種付款方式，包括現金、信用卡及提款卡（Prepaid card），以免其中一種支付工具遺失或無法使用時，仍有其他備案。刷卡前，也應先通知銀行即將出國，確認他們知道您將攜卡出國，並留意部分國家的ATM可能不支援五位數PIN碼。

最後，出發前不妨先查詢目的地的最新匯率，了解當地物價水準，並估算餐飲、交通、住宿及景點等主要開銷，有助更準確規畫旅遊預算，也能避免因匯率或各項手續費，而讓實際花費超出預期。

另外，為應對可能發生的意外情況，出發前可先保存卡片資料，若遺失，應立即聯絡銀行或金融機構，丟失一張卡片不代表所有支付方式都中斷。

精華 FAQ

  • 因為若選美元，常會觸發動態貨幣轉換，由商家或第三方先換匯，匯率通常較差且可能另加價；改以當地貨幣結帳，多半由發卡機構依官方匯率計算，整體成本通常較低。

  • 除了匯率差異，信用卡可能收1%至5%的海外交易手續費；海外ATM也可能有提款手續費、跨國交易費、網路費與匯率加價，若頻繁提領，總成本會明顯上升。

  • 建議先確認信用卡是否收海外交易手續費，準備現金、信用卡與提款卡等多種工具，並先通知銀行即將出國；同時保存卡片資料，若遺失可立即聯絡銀行處理。

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