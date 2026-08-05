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奇諾岡華人撕票案 友：20年老友地產投資糾紛 疑埋殺機

記者楊青／爾灣報導
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初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住...
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人綁架、撕票案，隨著案件進入司法程序，更多幕後細節浮出水面。

受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）與主嫌薄正峰（Bo Zhengfeng，音譯）共同友人、也是薄正峰多年私人法律顧問Tony Lu接受本報專訪透露，這起同歸於盡命案背後，並非偶發衝突，而是一段橫跨20多年、牽涉數千萬元房地產投資、由朋友演變成仇人的複雜故事。

Tony Lu透露，薄正峰來自黑龍江，20多年前就在黑龍江、新疆和海南島開發房地產，在當時的中國房地產業界頗為活躍。他在新疆投資開發項目的時候，認識了時任新疆烏魯木齊的政府幹部艾克拜爾。後來艾克拜爾先移民南加；薄正峰則在2018年前後移居美國，他在中國積累的財富，一直希望在美國繼續投資，用「錢滾錢」，晚年生活有保障。

初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。艾克拜爾介紹一位同是新疆、從事房地產經紀的年輕友人，協助薄購屋、辦理貸款及尋找投資機會。2018年，薄以超過180萬元購入爾灣134 Crossover路的獨立屋，之後又在坦密庫拉（Temecula）購買小型農莊，種植果樹及蔬菜，生活多姿多彩。

薄搬入爾灣社區後，與Tony Lu的岳父成為鄰居，因同是黑龍江老鄉，一見如故。而因為英文有限，對美國法律不熟，薄經常請這位黑龍江老鄉鄰居有法律背景的女婿幫忙閱讀法律文件、翻譯英文郵件及解釋法律程序，兩家人來往密切。Tony表示，正是透過薄，他也認識了艾克拜爾和他的新疆友人。

「我們曾一起到坦密庫拉農莊烤肉，艾克拜爾烤新疆羊肉串，大家有說有笑，還拍了不少照片。」Tony表示，薄正峰非常喜歡投資，他在南加州的第一筆投資相當成功，當時就是通過艾克拜爾介紹的新疆中介，購入坦密庫拉一棟商業辦公樓，後來出租給幼兒園，每月都有穩定租金收入。

成功經驗讓他更加積極尋找更大投資案，但正是後來一宗高達數千萬元、牽扯高息貸款、房屋抵押、建築資金遠超預期等多方問題的公寓開發案，將他拖入漩渦，走向人生絕境。

初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住...
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 案件核心疑點是雙方因房地產投資與開發案產生嚴重利益衝突，涉及高息貸款、房屋抵押與建築資金超支等問題，原本的朋友關係因此惡化。

  • 兩人早在20多年前就在中國因房地產開發結識，之後艾克拜爾先移民南加州，薄正峰赴美後也曾依靠對方協助安頓生活並尋找投資機會。

  • 薄正峰在南加州先後購買爾灣獨立屋與坦密庫拉農莊，並投資商業辦公樓出租給幼兒園，初期獲得穩定租金收入，也因此更積極尋找大型投資案。

新疆 房地產 南加

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奇諾岡華人撕票案／巨額投資建案+高息貸款 壓垮薄正峰

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