奇諾岡華人撕票案／66歲嫌犯薄建全首次過堂 不認罪

66歲嫌犯薄建全（Jianquan Bo，音譯）4日在聖伯納汀諾縣高等法院首次過堂，對檢方提出的謀殺等罪名拒不認罪。圖為他戴耳機通過翻譯聽訊。（媒體共用照片）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾岡華人綁架槍殺撕票案持續延燒，66歲嫌犯薄建全首次過堂並否認謀殺指控，檢方則強調他全程知情且涉入關鍵過程。

震驚南加州 華人社區的奇諾岡華人綁架槍殺撕票案，持續受到關注。66歲嫌犯薄建全（Jianquan Bo，音譯）4日在聖伯納汀諾縣高等法院首次過堂，對檢方提出的謀殺等罪名拒不認罪。8月12日將再度過堂。

薄建全當天身穿橘色囚服、雙手戴手銬，由法警押解進入法庭，整個庭訊過程不長。薄建全全程戴耳機通過翻譯聽訊和回答問題。他在法庭上透過律師提出不認罪答辯，法官隨後排定於8月12日再次過堂，以進一步處理後續程序。

根據起訴書，薄建全被控一項重大惡性謀殺罪，並附帶「在綁架過程中犯下謀殺」的特殊情節（Special Circumstance）指控。若罪名成立，將面臨極為嚴厲的刑罰，可能終身監禁不得假釋。

檢方向法官表示，雖然目前確定7月29日的綁架槍殺案中，真正開槍導致受害者死亡是已遭警方擊斃的薄正峰（Zhengfeng Bo，音譯），但同夥薄建全在整起案件中的參與程度，足以構成謀殺罪。

檢方表示，目前掌握證據顯示，薄建全「完全知道整個犯罪計畫」，包括前往受害人住處的目的、接下來將實施的行動，以及整個綁架過程。他並參與導致受害人死亡的所有重要過程，必須對這起命案負刑事責任，因此依法提出謀殺指控。

檢方表示，隨著調查持續進行，不排除未來提出更多相關證據，以完整還原案發經過及犯罪動機。

66歲嫌犯薄建全（Jianquan Bo，音譯）4日在聖伯納汀諾縣高等法院首次過堂，對檢方提出的謀殺等罪名拒不認罪。（媒體共用照片）