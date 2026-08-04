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南加州斷層應力創千年高點 大地震何時到？專家：恐比預期早

編譯陳盈霖／綜合報導
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最新研究發現，加州部分斷層累積的地殼應力，可能比過去認知的高，意味發生大地震風險...
最新研究發現，加州部分斷層累積的地殼應力，可能比過去認知的高，意味發生大地震風險，可能比先前評估更大。圖為加州理工學院地震專家章光月。（本報檔案照）

加州郵報報導，「加州發生大地震（The Big One）」風險恐高於預期！一項最新研究再次引發外界對聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）的憂慮。該研究發現，南加州部分斷層系統累積的地殼應力，可能比過去認知的還高，專家警告，這場恐帶來災難性破壞的大地震，或恐「比過去預估的更早發生」。

長期以來，科學家持續警告貫穿南、北加州的聖安德列斯斷層可能帶來的威脅。加州理工學院（California Institute of Technology，Caltech）地震專家章光月（Dr. Lucy Jones）告訴ABC 7電視台，「這條加州最長斷層，具有引發最大規模地震的能力。」

早在2008年，研究人員便建立一個假設聖安德列斯斷層破裂，發生芮氏規模7.8的地震情景模型。參與建立模型的章光月表示，模型所呈現的，是目前整合所有科學研究得出來的結果。她說，「根據模擬結果，一旦發生大震，將出現近兩分鐘持續不停地劇烈搖晃，造成嚴重交通癱瘓，重創加州重要的基礎設施，包括跨越斷層的供水系統等，恐造成數百人死亡，數十億美元經濟損失。」

根據ABC 7，研究人員將這項模擬情境，與今年6月委內瑞拉發生的強震相比，認為兩者都屬於「轉型斷層」（transform fault）地震。章光月說，委內瑞拉地震從首都卡拉卡斯（Caracas）西邊開始，斷層一路朝卡拉卡斯方向破裂，將大量地震能量集中導向人口密集區，「加州未來也不排除出現類似情況。」

然儘管科學家投入數十年研究，目前仍無法預測地震發生的時間，「可能過了100年，也可能是明天，甚至下一分鐘」她說。

另一方面，伯恩大學（University of Bern）一項研究亦指出，南加州主要斷層系統目前承受的應力，已達過去1000年來最高。帶領這項研究的地球物理學家伯克哈德（Liliane Burkhard）表示，南加州卡洪隘口（Cajon Pass），也就是聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層帶（San Jacinto Fault Zone）交會處，可能扮演特殊「地震之門」（earthquake gate）關鍵角色，決定未來斷層破裂，是否會同時擴及兩大斷層系統。

今年稍早，俄勒岡州立大學研究還指出，若美國西北沿海的卡斯卡迪亞隱沒帶（Cascadia Subduction Zone）發生強震，可能進一步觸發聖安德列斯斷層活動。

該研究主持人，海洋地質學家高德芬格（Chris Goldfinger）表示，外界一直將卡斯卡迪亞隱沒帶視為可能引發大地震的主要來源，若該隱沒帶與聖安德列斯斷層幾乎同時發生，將形成跨越多個州，甚至波及加拿大的跨國重大災難，影響範圍從舊金山、波特蘭、西雅圖一路延伸至加拿大溫哥華。

精華 FAQ

  • 因為最新研究發現，南加州部分斷層系統累積的地殼應力，可能比過去認知更高，代表斷層更接近臨界狀態，因此大地震發生的風險也被認為上升。

  • 依模擬情境，若發生規模7.8地震，可能出現近2分鐘劇烈搖晃，導致交通癱瘓、基礎設施受損，並衝擊供水系統，估計可能造成數百人死亡與數十億美元損失。

  • 研究指出卡洪隘口可能是關鍵的「地震之門」，影響聖安德列斯與聖哈辛多斷層是否連動；另有研究認為卡斯卡迪亞隱沒帶若強震，還可能觸發聖安德列斯並波及多州。

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