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美國多家航司出新規 買票前不看清這幾點恐吃虧

記者子為/綜合報導
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美國航空自7月29日起，收緊24小時退款政策。旅客只有在航班起飛至少七天前購票，...
美國航空自7月29日起，收緊24小時退款政策。旅客只有在航班起飛至少七天前購票，才可於訂票後24小時內取消行程並獲全額退款。（取自美國航空官網）

美國多家航空公司7月以來接連調整規定，涉及24小時退款、選座及退改權益。旅客在購買機票時若只比較票價，取消行程時可能才發現無法拿回現金。

據CBS News報導，美國航空（American Airlines）自7月29日起，收緊24小時退款政策，旅客至少在航班起飛前七天購票，才可於訂票後24小時內取消行程並獲全額退款。過去只要購買至少兩天後起飛的航班，便可享有這項保障。換言之，若旅客周一購買周五起飛的機票，即使幾小時後改變主意，也不再受到美航24小時退款政策保障。

不只美航近期調整規定。達美航空（Delta Air Lines）自7月8日起，將限制較多的基本票擴大至頭等艙、豪華經濟艙，以及至臻商務艙（Delta One）票種。基本票原本是指價格最低，限制最多的經濟艙機票。

根據達美航空公布的規定，這些基本票價雖然價格較低，也能享有相應艙等的機上座位及餐飲服務，但部分票種要等報到後才分配座位，累積的里程較少，免費託運行李額度通常也比同艙等的一般票價少一件。旅客取消或更改基本票價機票時須支付費用，取消後取得的通常是未來購票使用的電子抵用金，而非退回原付款方式。

其中，達美頭等艙基本票已於7月8日在部分美國國內及拉丁美洲航線推出；豪華經濟艙基本票與Basic Business也已開放購買，相關航班將從9月起陸續出發。

捷藍航空（JetBlue）則於7月27日宣布，將機上服務分為Main、EvenMore、BlueFirst及Mint四類，旅客選定艙等後，再從Base、Standard及Flex三種票價中選擇。

根據捷藍航空官方說明，價格最低的Base票價不包括預先選座，取消後只能取得扣除適用費用的航空抵用金；Standard票價包括選座、免改票費，符合資格的取消可取得抵用金；只有Flex票價在符合條件下，才能把款項退回原付款方式。

美國運輸部（Department of Transportation）現行規定指出，旅客若在航班起飛至少七天前訂票，航空公司必須提供兩種保障之一：允許旅客在24小時內取消並獲全額退款，或按原報價免費保留機位24小時。航空公司不必同時提供兩項選擇，規定也不適用於透過旅行社或第三方購買的機票。

目前捷藍航空、西南航空（Southwest Airlines）及美聯航（United Airlines）的24小時退款政策，本來就設有至少提前七天訂票的門檻。達美航空的規定則較寬鬆，旅客直接透過其官網或App訂購符合資格的機票後，通常可在24小時內取消。

上述規定主要涉及旅客自行取消行程。若航班由航空公司取消或出現重大變更，則適用另一套聯邦退款規定。

精華 FAQ

  • 美國航空自7月29日起要求，旅客必須在航班起飛前至少7天購票，才可在訂票後24小時內取消並獲全額退款；若臨近出發才買票，就不再受此保障。

  • 達美航空將較受限制的基本票擴大到頭等艙、豪華經濟艙與Delta One等票種。這類票雖較便宜，但常限制選座、里程、託運行李，取消後多半只給電子抵用金。

  • 捷藍將機上服務分成4類，並提供Base、Standard、Flex三種票價。Base通常不能預選座位且退票多為抵用金；Standard可選座、免改票費；只有Flex在符合條件下可退回原付款方式。

達美航空 機票

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