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豪經艙需求增 成航空公司掙錢機器

記者張宏／綜合報導
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華航為豪經艙旅客機上提供專屬餐點和過夜包。（華航圖片）
華航為豪經艙旅客機上提供專屬餐點和過夜包。（華航圖片）

全球航空公司近年全面加碼布局豪華經濟艙，有些航空公司甚至取消頭等艙，將更多空間留給被視為「最會賺錢」的新明星艙等。

根據Simple Flying報導，近年豪華經濟艙成長率達8%，高於經濟艙的5.9%。隨著旅客愈來愈追求比經濟艙舒適、又比商務艙實惠的飛行體驗，豪華經濟艙成為兼顧價格與舒適度的最佳平衡點，而亞洲航空公司的豪華經濟艙整體CP值尤具競爭力。

華航新聞發言人Allison Wu表示，洛杉磯、安大略往返台北等長程航線的豪華經濟艙，一直深受旅客歡迎，銷售表現穩定，尤其受重視長途飛行舒適性與高性價比旅客青睞。今年華航豪華經濟艙全面「心」升級，提供優先報到及優先登機服務，免費託運行李額度為兩件、每件28公斤；機上提供專屬餐點及過夜包，搭乘波音777及空中巴士A350豪華經濟艙的旅客，還可享比照商務艙的免費機上Wi-Fi服務。

長榮航空於2025年初推出第四代豪華經濟艙座椅，提供更寬敞腿部伸展空間，並配備腿靠及腳踏板；餐飲及備品也較經濟艙升級，提供更多元餐點選擇，以及舒適枕頭、毛毯與過夜包。星宇航空豪華經濟艙則提供行李優先提領服務，並供應升級版機上餐點、特調飲品及過夜包。

亞洲其他航空公司，也持續升級豪華經濟艙服務。日本航空（JAL）豪華經濟艙提供42吋椅距，採固定式椅背設計，即使後傾也不影響後方旅客，並提供專屬報到櫃檯、優先登機，以及部分機場的貴賓室使用權。大韓航空豪華經濟艙座椅可後躺130度，配備腿靠、腳踏板及人體工學頭枕，翼型側邊設計也提升乘客隱私。菲律賓航空也已推出配備豪華經濟艙的客機；泰國航空則計畫於2027年在777-300ER及新交付客機增設豪華經濟艙。

根據Simple Flying報導，美聯航正為波音787-9國際航班導入全新豪華經濟艙，並同步升級777-300ER客機座椅，希望透過增加豪華經濟艙座位，重新平衡客艙配置。達美航空則以減少經濟艙座位為代價，提升豪華經濟艙體驗；捷藍航空計畫推出介於經濟艙與商務艙之間的Junior Mint座椅。夏威夷航空預計2028年首次在A330寬體客機增設豪華經濟艙；拉丁美洲航空（LATAM）則計畫於2027年在波音787-8及787-9客機推出全新舒適型經濟艙。

豪華經濟艙過去多配置於長程航線的寬體客機，如今也逐漸延伸至短程航線。美國航空與阿聯酋航空均已開始在部分短程航線提供豪華經濟艙，阿聯酋航空更計畫新增10條豪華經濟艙航線。紐西蘭航空完成波音787夢幻客機改裝後，將增加豪華經濟艙座位，提供往返北美航線超過3萬4000個新增座位，其他長程航線也將增加約2萬500個豪華經濟艙座位。

華航今年豪經艙進行全「心」升級。（華航圖片）
華航今年豪經艙進行全「心」升級。（華航圖片）

精華 FAQ

  • 因為豪華經濟艙兼具比經濟艙更舒適、又比商務艙更親民的價格，吸引重視性價比的旅客，且成長率高於一般經濟艙，因此成為航空公司擴大利潤的重要艙等。

  • 華航提供優先報到、優先登機、2件各28公斤托運與免費Wi-Fi；長榮新推第四代座椅，增加腿部空間、腿靠與腳踏板；星宇則強調行李優先提領、升級餐點與過夜包。

  • 豪華經濟艙已不再只限於長程寬體機，正逐步延伸到短程航線；美聯航、達美、阿聯酋等持續擴增座位或航線，紐西蘭航空也透過改裝機隊新增大量豪經艙座位。

洛杉磯 星宇航空 華航

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