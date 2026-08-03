便衣ICE潛伏機場 一周10人被捕

近期ICE執法人員被指在美國多座機場國內線登機區攔查旅客，加州一周內有10人被捕。（LAX提供）

美國移民 執法行動近日延伸至機場國內飛行線路登機區，多名旅客在準備搭機前，遭便衣移民執法人員攔查並帶走。移民權益團體指出，僅一周內，加州機場就有至少10名旅客遭移民暨海關執法局（ICE ）逮捕，部分當事人甚至持有有效工作許可，或在綠卡 、庇護等申請審理等待中，呼籲相關人士安排國內旅行前先諮詢移民律師。

根據FOX電視台報導，近期執法行動出現在全美多座機場航廈，包括洛杉磯國際機場（LAX）、舊金山國際機場（SFO）及丹佛國際機場（DEN）。與過去多集中於國際航班不同，近期多起案例發生在國內線區域，有旅客在抵達登機門前，接連在通過多處關卡後遭攔下。

洛杉磯人道移民權利聯盟（Coalition for Humane Immigrant Rights，CHIRLA）律師Matthew Toyama表示，該組織目前關注的案件，主要發生在洛杉磯和舊金山機場。據他掌握的資料，加州機場曾在一周內有10名旅客遭ICE逮捕。

其中一起案件發生在丹佛國際機場。來自屋崙（Oakland）的Chantal Morales Rojas準備搭機時遭執法人員拘留。目擊逮捕過程的友人Alicia Dantzker表示，Rojas原持有的J-1簽證已過期，但她已提出延長合法居留期限的申請，目前仍在等待審理。

社群媒體流傳的相關影片顯示，部分參與行動的人員身穿便服，在機場登機區將旅客帶走。由於執法人員未必穿著明顯制服，也使部分旅客難以立即辨認其身分。

國土安全部（DHS）針對相關行動回應，政府正設法確保非法居留者不得繼續搭乘航班，除非其搭機目的是自行離境。不過，報導並未說明機場執法行動的具體規模，也未公布遭拘留者的完整移民身分及個案處理結果。

CHIRLA因此發布國內旅行提醒，建議移民人士即使持有有效工作許可，或已有綠卡、庇護及其他移民申請等待審理，也應在預訂或搭乘國內航班前先向移民律師確認自身法律狀態與潛在風險。

Toyama提醒，移民申請仍在審理或持有工作許可，不一定代表當事人不會在機場遭到盤查。每個人的簽證、居留紀錄、移民案件及過往入境情況不同，旅客不應僅憑一張工作許可或申請收據判斷自己可安全搭機，出發前最好取得專業法律意見。