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生前登記房留子女 免遺產認證快又省錢

記者趙健／綜合報導
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加州自2016年起提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼...
加州自2016年起提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

加州TOD Deed讓屋主可生前指定受益人，身後將住宅直接移轉、避開遺產認證，但仍須留意債務、繼承爭議與稅務影響。

許多華人屋主希望將房屋留給子女或家人，但又不想讓繼承人面對耗時又昂貴的遺產認證程序（Probate）。事實上，加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。

综合Newsweek等媒體報導，這項工具稱為「可撤銷死亡轉移契據」（Revocable Transfer-on-Death Deed，簡稱TOD Deed）。該制度源自加州AB 139法案，允許屋主在生前透過登記文件指定受益人，待屋主過世後，房屋所有權自動轉移給指定對象。

所有權 不會立即移轉

與生前贈與不同，TOD Deed在屋主生前並不會立即產生所有權移轉效果。屋主仍可自由出售、出租、再融資或撤銷這份文件，指定受益人也沒有任何現時權利。

報導指出，TOD Deed最大優勢是可避免進入遺產認證程序。加州遺產認證往往歷時數月甚至數年，期間可能產生律師費、法院費及其他相關支出。對於僅擁有一處住宅的家庭而言，TOD Deed提供較低成本的替代方案。

要設立TOD Deed，屋主必須填寫法定格式文件，載明房產的法律描述及受益人資料，並在規定期限內向房屋所在地的縣政府完成登記。只要程序正確，屋主過世後，房屋即可直接轉移給指定繼承人。

不過，TOD Deed並非沒有限制。首先，即使房產順利轉移，原有房貸、留置權（lien）或其他債務並不會消失；繼承人取得房屋時，也一併承接相關負擔。其次，若屋主指定多名受益人，未來是否出售房屋、如何管理房產等問題，可能因繼承人意見不同而產生爭議。

此外，TOD Deed也曾引發部分法律疑慮。加州法律修訂委員會（California Law Revision Commission）在檢討制度運作時發現，一些民眾不清楚如何撤銷舊契據，或在晚年重新簽署TOD Deed後，內容與既有遺囑產生衝突，進而引發家族糾紛。部分案例甚至涉及長者是否受到不當影響（undue influence）或財務剝削等問題，因此州議會後來針對實務運作中出現的問題進行技術性修正，進一步釐清文件簽署、撤銷及通知程序。

贈與稅 取決整體價值

在稅務方面，由於屋主生前保有完全控制權，因此設立TOD Deed通常不會觸發聯邦贈與稅（gift tax）；房屋在屋主過世後仍會被納入遺產計算，至於是否需繳納聯邦遺產稅，取決於整體遺產價值是否超過聯邦免稅門檻。不過，由於繼承人通常可取得死亡時房屋市價作為新的成本基礎（Step-Up Basis），未來出售房產時有機會大幅降低資本利得稅負擔。

專家提醒，雖然TOD Deed為不少家庭提供簡單且低成本的房屋傳承方式，但並非所有情況都適用。若涉及多筆房產、複雜家庭結構、信託規畫或潛在繼承爭議，仍應諮詢律師或稅務專業人士，評估最適合的遺產規畫方式。

加州立法機關後來取消TOD Deed原定的落日條款，使制度得以長期保留。支持者認為，這項工具能幫助許多中產家庭避免昂貴的遺產認證程序，讓房屋更順利傳承給下一代。

精華 FAQ

  • TOD Deed是可撤銷死亡轉移契據，屋主可在生前登記文件指定受益人，過世後房產直接移轉，通常不必經過法院監督的Probate，能節省時間與費用。

  • 不會。屋主在生前仍擁有完整控制權，可自由出售、出租、再融資或撤銷契據；受益人在屋主過世前也沒有任何現時權利，因此它不同於立即生效的生前贈與。

  • 它不會消除原有房貸、留置權或其他債務，繼承人接手時也要承擔；若有多名受益人或家庭關係複雜，容易產生爭議，且涉及稅務與遺產規畫時應先諮詢專業人士。

加州 華人 遺產

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