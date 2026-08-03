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善用州府優惠 退休人士可申請減免房產稅

洛杉磯訊
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值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請...
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國多州為退休人士提供房產稅減免，但多數優惠不會自動生效，符合資格者須在期限內主動申請，才能享有節稅效益。

隨著房價與房產稅持續攀升，不少退休人士擔心固定收入難以負擔日益增加的住房開銷。不過，根據美國線上（AOL）報導，美國許多州都提供長者房產稅減免措施，部分符合資格的屋主甚至可減免大部分、甚至全部房產稅，但不少人因未主動申請而錯失這項福利。

報導指出，許多屋主誤以為政府機關會自動得知其已符合長者房產稅減免資格，但實際上，多數房產稅減免、稅額凍結或稅務抵免計畫，都必須由屋主在符合資格的第一年主動提出申請。若錯過申請期限，可能失去整個納稅年度的優惠。

房產稅是地方政府的重要收入來源之一，主要用於支應公立學校、警消、圖書館及道路維護等公共服務。不過，為協助長者留在自己的住宅中生活，許多州政府推出針對退休人士的房產稅優惠措施。

其中最常見的是「自住房減免」（Homestead Exemption），例如加州、麻州、內布拉斯加州等。一些州透過降低房屋應稅價值來減少房產稅負擔；部分州則採取間接方式降低稅率，例如凍結符合資格長者房屋的應稅價值，即使未來房價持續上漲，房產稅計算基礎仍維持不變，避免退休人士因房屋增值而面臨愈來愈高的稅負。

不過，各州提供的優惠內容差異很大。例如，德州針對65歲以上長者及身障人士，提供額外6萬美元自住房房產稅豁免額。紐約州則設有STAR（School Tax Relief）及Enhanced STAR計畫，協助符合資格的65歲以上屋主降低負擔。

專家指出，許多退休人士更關注每月房貸、水電或保險等支出，反而忽略房產稅優惠的重要性。然而根據各地稅率及減免方案不同，部分家庭每年可節省約1200至4800美元房產稅；以20年退休生活計算，累積節省金額可能達2萬4000至9萬6000美元。若將省下的資金投入儲蓄或投資，實際效益可能更高。

值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定，確認是否符合資格。

專家提醒，符合資格不代表優惠會自動生效，主動提出申請，往往才是享受房產稅減免最關鍵的一步。

精華 FAQ

  • 因為許多人以為政府會自動核定資格，但多數房產稅減免、稅額凍結或稅務抵免，都必須在符合條件的第一年主動提出申請，錯過期限就可能失去整個年度優惠。

  • 常見方式包括自住房減免、降低房屋應稅價值、凍結應稅價值，以及各州提供的稅務抵免。這些措施可直接減輕退休人士的房產稅負擔，避免房價上漲帶來更高稅金。

  • 有意申請者可先向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室查詢，確認年齡門檻、收入限制、申請程序與減免幅度，因為各州規定差異很大，優惠內容也不相同。

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