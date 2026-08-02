奇諾岡華人撕票案 知情律師：疑為850萬養老金殺人

震驚南加州華人社區的奇諾岡華人綁架被槍殺案，隨著警方調查深入，嫌犯與受害人之間的關係逐漸浮出水面。圖為犯罪第二現場。（記者楊青／攝影）

震驚南加州 華人社區的奇諾岡華人綁架被槍殺案，隨著警方調查深入，嫌犯與受害人之間的關係逐漸浮出水面。公開商業文件顯示，涉嫌綁架並在警方包圍下槍殺人質、最後遭警方擊斃的爾灣 67歲嫌犯薄正峰（Zhengfeng Bo，音譯），與60歲奇諾岡受害人艾克拜爾（Shukur Aikebaer）不僅相識多年，更是房地產投資公司的合作夥伴，兩人共同參與多家投資公司運作。橙縣 知情華人律師表示，雙方多年來共同投資巴沙迪那一處初始總額1700萬美元的公寓地產開發，但最後雙方在此開發案中發生糾紛。

根據加州州務卿商業登記資料，設於爾灣的一家房地產投資公司「磐石」（Panshi LLC）同時出現薄正峰和艾克拜爾的名字。該公司成立於2018年，登記地點是爾灣、即警方日前搜查的Crossover路100號的薄正峰和薄建權（Jianquan Bo，音譯）住宅，公司總裁是Zhengfeng Bo，Shukur Aikebaer當時登記為公司合作人。

自稱與薄正峰和艾克拜爾都非常熟悉的爾灣地區華人律師T透露，67歲的薄正峰和66歲的薄建權是親兄弟，兄弟兩均來自中國南方的深圳，兩人早年在深圳房地產界相當活躍，十多年前來美後，也希望投資房地產，但苦於來美後人生地不熟，一直沒有大動作。T表示，2018年前後，薄氏兄弟通過朋友認識艾克拜爾，後者表示巴沙迪那有一個可開發的公寓項目，投資總額1700萬美元，可以從中牽線合作。不久，雙方成立公司，與另一合作方共同投資該公寓。T表示，開發工程一度受新冠疫情影響嚴重滯後，但疫情過後雙方之間的糾紛愈發嚴重。 受害者住家的車庫前留下的血跡。（記者楊青／攝影）

T律師表示，薄正峰兄弟和艾克拜爾不僅是合作關係，雙方一度是很好的朋友。薄氏兄弟常受邀到艾克拜爾家吃烤肉，薄氏兄弟在Temecula Valley的一處牧場，多次邀請艾克拜爾前往，T律師本人和其他一些朋友，也曾一起受邀。他表示，近年他們的合作變味，「主要是薄正峰兄弟認為他們850萬美元的養老錢，可能要打水漂」。彼此關係愈走愈僵。

根據ABC 7電視台取得的法院資料，薄正峰兄弟曾就公寓投資開發案的控制權，向原管理團隊提告，但對方拒絕交出管理權；艾克拜爾則在交易中扮演協調與中介角色。警方目前尚未證實此民事糾紛是否與命案有直接關聯，但由於雙方合作內容涉高額投資，已成為調查重點之一。

艾克拜爾的太太、三個女兒和親友7月31日在其奇諾岡的家舉辦追思會，親友和南加維吾爾族社群30多人參加。一名友人曾表示，艾克拜爾是他見過最善良的人之一，也不算特別富有，大家想不通為何會遭遇如此殘忍的對待。大女兒指出，父親一生待人友善，從未與人結怨。突然遇害事件，讓所有人都感到極度震驚，難以接受。

與此同時，嫌犯薄正峰、薄建權的一名伊朗裔醫師鄰居表示，他認識的這戶華人鄰居平常為人和善，彼此平常見面都打招呼問好，他家新年還會收到這戶鄰居的中式新年禮物，自己也會交換禮物，彼此很友好，完全想不到會發生如此驚人的事。 南加州奇諾岡華人綁架被槍殺案，圖為受害者被綁架的住宅。（記者楊青／攝影）