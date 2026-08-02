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7旬華婦豪華郵輪上靠這招打敗科技大佬 「兒子再也不敢小瞧我」

記者王若然／洛杉磯報導
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尤琴（左）與兒子Tony分獲第三、第二名。（圖／尤琴提供）
尤琴（左）與兒子Tony分獲第三、第二名。（圖／尤琴提供）

在7月的一艘駛往歐洲的Seabourn豪華郵輪之旅中，南加七旬華婦尤琴在40人的撲克大賽中脫穎而出，獲得第三名的好成績。這場比賽的競技選手不一般，很多都是科技界的菁英大老，而這條駛於北歐航線的Seabourn豪華郵輪，正是被約300名行業菁英包下的旅程。

尤琴的家在羅蘭岡，但她第二個家在郵輪上。她介紹，每年超過200天在郵輪上度過。她7月29日接受本報採訪時，剛結束Seabourn郵輪之旅，又踏上了在阿拉斯加的公主號郵輪。7月27日登船日，在公主號上2240名乘客中，依據累積搭船天數排名，尤琴位列第三。為了對前三名乘客表達謝意，船長等高級主管還為他們贈與紀念品，並合照留念。她自豪說，第一名是加拿大人，第二名是美國，第三名就是台灣人。

Seabourn旗下的Ovation豪華郵輪。（圖／尤琴提供）
Seabourn旗下的Ovation豪華郵輪。（圖／尤琴提供）

不過尤琴今年搭船之旅最難忘的，是在Seabourn郵輪上參加的撲克大賽。尤琴介紹，她受兒子Tony Yu邀請，一起踏上Seabourn郵輪為期八天的豪華北歐之旅。參加7月14日船上的撲克大賽，是兒子為她準備的驚喜，她事先完全不知道。原本抱著試一試、志在參與的態度，沒想到竟拿到季軍，而她的兒子拿到亞軍。母子倆各獲得500和750美元獎金。尤琴說，這「絕對是最難忘的驚喜！」她開玩笑說，比賽後，「兒子再也不敢小瞧我」。雖說是撲克比賽，但包含三種遊戲，有blackjack，roulette以及three card poker，選手要報名參賽，滿員截止。

尤琴雖然已經73歲，但她思維敏捷，玩撲克不輸年輕人，特別是參與本趟郵輪的還有某電腦公司的科技高管。贏得這場比賽，原因除了有豐富的打撲克經驗，還與她平日熱愛運動、讀書相關。她說，自27歲開始就不間斷運動，如今參與讀書會，每年讀20、30本書。她還積極參與社區活動，是社安公益組織TACF（社區治安人人有責）的創始人之一。

這趟Seabourn郵輪豪華之旅也不一般。他們乘坐該品牌旗下Ovation郵輪，全部由豪華套房（suites）組成。以尤琴和兒子居住的六星級套房為例，後面為辦公室，前面為海景臥室，八天旅程途徑歐洲七國。一天24小時大顆魚子醬隨叫隨到。每個乘客都有一個固定的貼身服務人員。當然這趟八天旅程花費也不小。尤琴透露，她與兒子兩人前後共花費2萬多美元。

海景套房。（圖／尤琴提供）
海景套房。（圖／尤琴提供）

船上供客人享用的魚子醬。（圖／尤琴提供）
船上供客人享用的魚子醬。（圖／尤琴提供）

精華 FAQ

  • 她在Seabourn郵輪舉辦的撲克大賽中脫穎而出，於40名選手裡拿下第3名。更特別的是，對手多是科技界菁英，她仍成功勝出。

  • 因為參賽本來是兒子Tony Yu安排的驚喜，她事前完全不知情。結果母子同場競技，她拿第3名、兒子拿第2名，還各自贏得500與750美元獎金。

  • 她表示自己從27歲起就持續運動，也長期參加讀書會，每年閱讀20、30本書，並投入社區活動。這些習慣讓她思維敏捷、反應快，連科技高管也不易取勝。

郵輪 羅蘭岡 南加

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