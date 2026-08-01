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奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民

記者楊青／奇諾岡報導
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主流媒體多輛採訪車，7月31日仍守候在受害人家前。（記者楊青／攝影）
主流媒體多輛採訪車，7月31日仍守候在受害人家前。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

奇諾岡華人綁架撕票案震驚南加州，60歲新疆移民遇害，兩名爾灣居民嫌犯疑因商業財務糾紛犯案，警方追捕時更目睹其中一人當場補槍滅口。

震驚南加州華人社區的奇諾岡（Chino Hills）綁架撕票案持續發酵。聖伯納汀諾縣警局7月31日公布更多案情細節，證實遭綁架並遭槍殺的受害者，是60歲奇諾岡居民Shukur Aikebaer，來自中國新疆的華人移民；兩嫌分別為67歲的Zhengfeng Bo及66歲的Jianquan Bo，均為爾灣居民。警方同時將調查範圍擴大至橙縣

警方7月30日晚些時候持搜索令進入爾灣一處民宅調查，據信是Zhengfeng Bo及Jianquan Bo同住的房屋。該房屋室内面積4400多英尺，2018年以185萬美元購買，目前市值330萬美元左右，令外界更加懷疑案件背後涉複雜的商業或財務糾紛，而非一般隨機暴力犯罪。

爾灣市警局證實，7月30日下午接到聖伯納汀諾縣警局知會，警探持法院搜索令進入當地大公園區附近Benchmark社區Crossover路一棟民宅調查。警方並未說明屋主身分，也未透露搜索是否查獲證物，只表示現場將持續保留警力戒護，直到蒐證完成。

雙方有商業往來

警方7月31日表示，Aikebaer與Zhengfeng Bo曾有商業往來。Jianquan Bo目前已被控謀殺及綁架罪，警方未進一步說明雙方商業往來的細節。

警方調查顯示，Aikebaer與Zhengfeng Bo分別註冊的多家公司中，至少有一家公司的名稱相同。Zhengfeng Bo和Jianquan Bo名下多家公司從事房地產相關業務，包括房地產投資和管理，兩人曾在2021年左右在拉肯納達（La Cañada）經營餐館相關生意，但公司2024年註銷。

警方搜查的爾灣住宅，7月31日有亞裔年輕人應門，但拒絕受訪。一位伊朗醫生鄰居表示，知道鄰居是華人，彼此平常見面都打招呼問好，他家新年還會收到這戶鄰居的中式新年禮物，自己也會交換禮物，彼此很友好。該醫生鄰居表示，他的這戶華人鄰居平常為人和善，完全想不到會發生如此驚人的事。

根據警方最新還原的案情，7月29日晚10時14分左右，有報警電話稱奇諾岡Monteverde Drive社區傳出槍聲及呼救聲。60歲受害男走出家門後，遭兩嫌犯開槍擊傷，隨後被強行塞入轎車後車廂。巡邏警員趕往案發現場途中，發現涉案車輛高速行駛，於是展開攔截，但警方當時不知道車內正發生綁架案。

兇嫌當警察面滅口

短暫追逐後，嫌犯車輛在Wandering Ridge Drive停下。坐在前排乘客座的Jianquan Bo依警方命令投降，但擔任駕駛的Zhengfeng Bo下車後彎腰打開車後廂，然後走向車尾，朝後車廂內的被害人近距離補開致命一槍。警方立即開火反擊，Zhengfeng Bo當場中彈身亡；後車廂內的受害者因傷勢過重死亡。整個過程發生在警方眼前，震驚所有目擊者。

截至發稿，警方尚未公布犯案動機，但坊間普遍聚焦本案幾個疑點：第一，這不像一般入室搶劫。嫌犯沒有搶劫財物，而是直接朝受害人開槍，再將人強押上車，顯示目標非常明確，具預謀性。第二，兩嫌犯分別為67歲及66歲，如此高齡仍涉嫌親自持槍綁架、駕車逃逸，相當罕見。第三，為何當警察面仍要「滅口」？這也是本案最離奇之處。警方指出，Zhengfeng Bo在明知已遭警方包圍情況下，仍先射殺後車廂的受害人，再與警方對峙，幾乎等同放棄逃生機會。

受害者友人已在GoFundMe發起募款，希望籌集3萬美元協助家屬辦理後事。截至7月31日下午，籌款已經超過2萬4000美元。

精華 FAQ

  • 死者是60歲奇諾岡居民Shukur Aikebaer，來自中國新疆；兩名嫌犯分別為67歲的Zhengfeng Bo與66歲的Jianquan Bo，兩人均為爾灣居民，其中Jianquan Bo已被控謀殺及綁架罪。

  • 警方指出，Aikebaer與Zhengfeng Bo曾有商業往來，雙方註冊的多家公司中甚至有同名公司，加上兩嫌名下公司涉及房地產投資與管理，顯示案件較像針對性衝突而非隨機暴力。

  • 7月29日晚間報案後，巡邏警員在追查嫌犯車輛時發現其高速行駛並展開攔截，車輛停下後，Zhengfeng Bo竟走到後車廂前近距離朝被害人補開致命一槍，隨即遭警方開火擊斃。

新疆 爾灣 橙縣

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