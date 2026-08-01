熊貓餐飲共同創辦人程正昌：貧窮不是限制 沒行動才是

熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌分享自己從年少打工、創業到建立擁有2600多家餐廳企業的心路歷程。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 熊貓餐飲共同創辦人程正昌分享從打工到創業的歷程，鼓勵年輕人及早工作、建立儲蓄與商業能力，並以重視細節與行動力的態度面對人生。

「不要忍受貧窮，也不要為成功愧疚。」熊貓餐飲集團共同創辦人程正昌日前花了三個多小時，傾聽並回答年輕人的提問，分享他從年少打工、創業，到建立擁有2600多家餐廳企業的心路歷程。他表示，年輕人不要被貧窮和害羞限制，要及早投入職場、培養商業能力、建立儲蓄觀念，在人生中找到真正有意義的方向。所有能力都是在做中學、學中做，他也歡迎大家加入熊貓餐飲工作。

★餐廳工作 學習與人相處

程正昌常提到，他從表親那裡獲得一輛舊腳踏車的故事。那天，他一路騎到筋疲力盡才回家；也是在那一天，他第一次真切感受到獨立與自由的滋味。

現場有學生提問：「應該選擇一條感覺安全、正確的道路，還是選擇一條對自己真正有意義的道路？」他沒有立刻下結論，而是告訴學生，要相信自己內心真正想要的東西，勇敢把它表達出來，告訴自己：「這就是我要做的。」人生方向愈清晰，就愈有利；當確定方向後，下一步就是真正付諸行動。愈投入、愈主動參與，就愈能逐漸成為別人眼中的榜樣。

很多年輕人提到自己很害羞，不知道如何與人相處。程正昌說，在餐廳工作有一個很大的好處，就是迫使你走出舒適圈。進入餐廳工作，必須主動向客人打招呼，必須與陌生人互動，你會發現，其實大多數人都非常友善。如果你總是一副「我不想和你說話」的樣子，別人也不容易接近你。

他回憶，大約13歲時就在餐廳跑腿，當時的他也很內向、害羞，不太會與人互動。但沒有人會因為他害羞而特別包容他，只能靠不斷練習，慢慢改變自己。

熊貓快餐今年邁入第53年。程正昌目前擁有2600多家門店、6萬多員工。美聯社

★重細節 店裡沒有口香糖

作為擁有2600多家門店的企業經營者，他非常重視營運細節。程正昌說，熊貓餐飲要求每一家門店都保持高度整潔，甚至希望「乾淨到客人躺在地上也不會弄髒衣服」。

他認為，很多成功都來自對小事的堅持，而非只依靠重大決策。例如，他會特別留意店內是否有口香糖、環境是否整潔等細節。他甚至開玩笑說：「如果我在店裡看到口香糖，經理就欠我100美元。」他笑著補充，還沒有真的收過這筆錢。

程正昌鼓勵年輕人要正視金錢的力量。（記者張宏／攝影）

★成功有錢 不是愧疚的事

程正昌表示，年輕人要正視金錢的意義，不要把有錢人都視為壞人，也不要安於貧困。成功、有錢不是一件令人愧疚的事。

他鼓勵年輕人不妨找一份暑期工，賺一些錢帶回家，替父母分擔一些負擔。這不只是收入問題，更是一種責任感的培養。當自己變得更有價值，不只會改變自己的生活，也會影響身邊人的生活。

他表示，當你擁有第二份收入來源，手上有更多可運用的資金，才有能力思考更多事，也擁有更多選擇，而不是每天只為眼前的生活開銷煩惱。

賺錢有趣的地方在於，一開始通常賺得不多，但只要持續累積，就會慢慢成長。他建議愈早開始賺錢愈好，因為隨時間推移，累積效應會持續發揮作用，讓能力、收入與機會同步成長。

他認為，很多人生問題最終都需要透過經營事業、創造收入來解決。華人很早就建立儲蓄觀念，希望擁有一間屬於自己的房子，這其實是在建立一套保障機制，避免有一天失去收入時無家可歸。

程正昌現場回答大家提出的46個問題。（記者張宏／攝影）

程正昌和罹患罕見疾病的學生Isabella合影。（記者張宏／攝影）

【程正昌10個Q&A】

Q1：熊貓快餐的陳皮雞(Orange Chicken)還是北京牛(Beijing Beef)？

A：這兩道菜可以一起享用，但熊貓快餐最具代表性的菜色仍是陳皮雞。

Q2：Prius還是Porsche？

A：豐田Prius，因為它實用又省油。公司主管經常飛往全美各地巡店，公司也大量使用節能車輛。

Q3：西裝領帶還是運動休閒服？

A：運動休閒服，穿起來更舒服，也沒有那麼大的壓力。

Q4：你的第一份工作是什麼？

A：在紐約餐廳跑堂，之後成為服務生。餐廳工作教會他服務精神、紀律、工作效率、溝通能力，以及如何在壓力下完成工作。

Q5：完成這句話：「成功就是……」

A：成功就是把對的事情，用對的方法做好。

Q6：你的人生座右銘是什麼？

A：沒有最好，只有更好。

Q7：成長過程中，你最缺乏、現在最珍惜的是什麼？

A：成長過程中「什麼都缺」。人生偶爾會收到意外的禮物，但多數時候，必須靠自己獲得想要的一切。

Q8：你喜歡和孫子做什麼？

A：最喜歡陪伴孫子，也會帶他到熊貓門市巡訪，與員工交流，去見見那些和我們一起工作的夥伴。

Q9：父母給你最重要的人生教誨是什麼？

A：父親是他人生中最大的榜樣。當有人犯錯時，父親總是平靜地說：「我們再做一次。」母親則教會他慷慨，以及改善他人生活的使命感。

Q10：你的生命歷程如何教會你勇氣與韌性？

A：人不能等到事情壞掉才改變，而是要讓事情持續有效運作。