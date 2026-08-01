經營公司53年 78歲程正昌談旺盛活力祕訣

程正昌認為建立真正雙贏關係，讓彼此利益一致，許多好的成果就能夠自然而然發生。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 78歲程正昌分享健康與經營心得，靠走路、工作學習和家人互動維持活力，並強調AI只是工具，企業成長關鍵在於建立與員工雙贏的合作文化。

你也能獲得的程正昌同款健康祕訣，今年78歲的程正昌（Andrew Cherng）日前在MHG陪伴慈善獎學金年度公益典禮擔任100名學生的生命導師，現場回答學生提出的46個問題。三個多小時裡，他始終站著即興作答，金句頻出，且沒有絲毫倦意，讓人不禁好奇：年近80歲的他，如何保持如此旺盛的體力與活力？

程正昌分享他手機記錄的步數，他每天都會走至少1萬步。（記者張宏／攝影）

★日行萬步 保持身心活力

78歲的程正昌雖然從事餐飲業，但多年來始終維持勻稱身材，即使面對長時間、高密度提問，思路仍清晰、反應敏捷。

談及許多長者共同關注的長壽議題，他表示，自己還有很多事情想完成，因此生命的品質比長度更重要。要擁有高品質的人生，就必須從各方面持續努力，保持身心活力。

他一直維持工作與學習的習慣，讓大腦持續運轉；同時也很喜歡走路，每天至少走1萬步。他會查看手機記錄的步數，如果沒有達標，就會再努力補足，讓身體維持活躍狀態。

除此之外，他也坦言，長壽還有一部分來自老天眷顧。他的母親將近100歲才離世，因此他對家族長壽基因很有信心。

★AI便利 難取代與人互動

程正昌也使用AI作為工作工具。他表示，AI為人們帶來更多便利，他在做決策時，會把AI提供的數據作為參考。

不過，他認為，AI無法取代人與人之間真實的互動。

他有六名孫輩，彼此住得很近，他很喜歡主動與家人相處，而不是被動等待，因為人在互動中能獲得更多支持。

他分享，之前到猶太社區參訪，看到居民彼此熟識，經常聚餐交流，一起討論生意與生活，在共同的教育體系中培養下一代，也積極參與彼此的人生。

他認為，真正的影響力不只是來自金錢，更來自歸屬感、人與人的連結，以及持續互相扶持。擁有完善支持系統的社區，不僅有助於人際關係，也有益於身心健康。

★企業未來 要與員工雙贏

熊貓快餐今年邁入第53年。程正昌目前擁有2600多家門店、6萬多員工，平均每年新增約50家門店，其中約90%為直營店。

他表示，熊貓快餐的創立與發展，本身就是一個奇蹟。如果當初沒有來到加州，或沒有投入餐飲業，也許就無法成就今天的一切。

他認為，努力工作與縝密規畫固然重要，但有時會發現，原本擬定的計畫未必奏效。這時就必須具備發現問題的能力，知道如何把事情做好，也知道何時該調整方向、做出改變。

他透露，公司會統計年收入達到10萬元以上的經理人數。他不需要強迫員工做正確的事情，因為做正確的事情，本身就符合他們自己的利益。

當企業建立真正的雙贏關係，讓公司與員工的利益一致，許多好的成果便能自然而然發生，因此他並不擔心企業的未來。

【程正昌金句】

1.真正優秀的人，是把小事做到極致。

2.企業成長真正的挑戰，不是命令別人，而是創造一種環境，讓大家願意合作，因為成功對他們自己也有好處。

3.當使命與目的夠清楚，人們就更願意參與。

4.年輕人，去掙錢吧！工作與機會一直存在，很多事情都能靠自己完成。

5.如果自己的能力負擔得起，就不要過度計較，選擇做更慷慨的一方。

6.一個人如何照顧自己、如何展現儀態，都會影響自己的自信，也影響別人對自己的尊重。

7.學生應培養知識的廣度，了解自己專業以外正在發生的事；同時，也要在真正感興趣的領域建立專業深度。

8.多與他人建立連結，學習他人的成功方法和做事方式。

9.誠信決定一個人的影響力。

10.不要對自己的成功感到愧疚，成功並不是一次幸運的結果，而是無數次小小的成功、挫折、修正與學習的長期累積。

今年78歲的程正昌日前在MHG陪伴慈善獎學金年度公益典禮擔任100名學生的生命導師，現場回答大家提出的46個問題。（記者張宏／攝影）