我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

高端專屬婦科 富婆年花3萬求性福

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由格林沃爾開設的會員制高端婦科診所，吸引許多富豪女性。（www.sallygre...
由格林沃爾開設的會員制高端婦科診所，吸引許多富豪女性。（www.sallygreenwald.com）

加州郵報報導，加州一家被戲稱為「億萬富婆陰道俱樂部」（Billionaires' Vagina Club）的診所，近來備受關注。這家由婦產科醫師格林沃爾（Sally Greenwald）開設的專屬禮賓會員制婦產科診所，吸引包括Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）華裔妻普莉希拉．陳（Priscilla Chan）等女性企業家，每年支付3萬美元獲得高級個人化療程，透過「健康極致化」（healthmaxxx／healthmaxxing）提升性生活品質與整體健康。

這個稱號是格林沃爾所創，身兼史丹福大學臨床助理教授的她，用這個稱號形容自己快速成長的診所。該診所主要服務億萬富豪的妻子、企業高管及慈善家，提供個人化更年期照顧、荷爾蒙治療及性健康等療程。然部分客戶認為這個稱號並不好玩，她就不再使用。

根據紐約客報導，格林沃爾診所年度會費從1萬美元起跳，最高超過3萬美元，內容包括長時間看診、全天候醫師諮詢、個人化治療方案，及協助安排各類專科醫師等。

查克柏格（Mark Zuckerberg）（右）華裔妻普莉希拉．陳（Prisci...
查克柏格（Mark Zuckerberg）（右）華裔妻普莉希拉．陳（Priscilla Chan）是格林沃爾忠實客戶。（美聯社）

格林沃爾的服務極受女富豪青睞。客戶之一的普莉希拉．陳，曾舉辦私人活動邀請格林沃爾演講。前Meta高管桑德伯格（Sheryl Sandberg）盛讚她「才華洋溢、充滿活力與熱情」，並將為其即將出版的新書撰寫推薦文。

前谷歌首席商務官與推特董事長Omid Kordestani妻子，科技創業家暨慈善家Gisel Kordestani，近期也於阿賽頓豪宅舉辦私人聚會，格林沃爾是座上賓。當天出席者還包括金州勇士隊（Golden State Warriors）大股東Joe Lacob的妻子等。隨著愈來愈多富豪女性希望加入這項高端服務，目前她的診所已有一長串候補名單。

格林沃爾認為，女性不應只追求延長壽命，而應延長「性健康壽命」（sexspan），也就是維持健康、活躍的性生活年限。她認為，良好的性生活有助改善睡眠、減輕壓力、增進伴侶關係，提升健康，這也符合富豪圈近年熱衷追求身體各項機能最佳化的「健康極致化」風潮。

她的服務內容遠超過一般婦科門診。病患會接受密集的荷爾蒙監控、進階血液檢查、穿戴式健康追蹤裝置、全身核磁共振（MRI），及量身打造的治療計畫，如荷爾蒙補充療法、睪固酮治療、更年期管理及個人化性諮詢等。她希望將醫療重點從治療疾病，轉向主動提升生活品質。

格林沃爾每次看診時間可長達一小時以上，清晨至深夜都能用電話聯繫她。根據紐約客，她甚至曾前往私人飛機停機坪，迎接搭乘私人飛機求診的病患，或因緊急醫療需求到府看診。

精華 FAQ

  • 診所主要服務億萬富豪的妻子、女性企業高管與慈善家，並吸引普莉希拉．陳等名人客戶，形成長候補名單。

  • 年度會費從1萬美元起跳，最高超過3萬美元，內容包括長時間看診、全天候諮詢、個人化治療方案及專科轉介。

  • 她主張延長女性的性健康壽命sexspan，透過荷爾蒙監控、血液檢查、MRI與治療計畫，提升性生活與整體健康。

加州 查克柏格 史丹福大學

上一則

台灣新創來美想成功 5秒要說清賣點 先別花時間介紹團隊

下一則

經營公司53年 78歲程正昌談旺盛活力祕訣

延伸閱讀

她陰唇太長得「撥開」才能如廁 醫曝：私密處手術絕對不是只為外觀

她陰唇太長得「撥開」才能如廁 醫曝：私密處手術絕對不是只為外觀
女性年過50歲求診人數暴增 北市聯醫揭更年期最常見症狀

女性年過50歲求診人數暴增 北市聯醫揭更年期最常見症狀
傳承中醫薪火延續健康使命新一代中醫創辦人楊漢文醫師

傳承中醫薪火延續健康使命新一代中醫創辦人楊漢文醫師
紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡

紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡
紐約州45萬人恐失健保 專家籲勿延誤治療

紐約州45萬人恐失健保 專家籲勿延誤治療
慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

2026-07-25 21:41

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說