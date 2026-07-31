縮水式通膨 洗髮精、棉花棒包裝沒變 容量卻偷偷變少

根據美國政府問責署的定義，縮水式通膨又稱「產品縮小」，是指製造商減少商品數量或重量，價格卻沒有相應下降。（美國政府問責署）

瓶子看起來更大，裡面的洗髮精反而更少；外盒幾乎沒有變，棉花棒數量卻從500支減至400支。近年不少消費者發現，自己未必需要多付錢，卻可能在不知不覺間拿到更少商品，這種現象被稱為「縮水式通膨」（shrinkflation）。

根據美國政府問責署（GAO）定義，縮水式通膨又稱「產品縮小」（product downsizing），是指製造商減少商品數量或重量，價格卻沒有相應下降。有時售價完全不變，有時雖略微降低，但以每盎司或每件計算，消費者實際支付的單價仍然比以前高。

縮水式通膨的呈現方式不只一種。最直接的做法是減少商品重量或容量，例如零食、冰淇淋、洗髮精及人造奶油，外包裝看起來與過去相似，裡面的產品卻變少。有些商品還會趁更換包裝設計時縮減分量。新包裝可能看起來更大，但實際容量或數量反而少於舊版。

消費省錢網站Cheapism近日整理多張消費者在Reddit等網路社群分享的新舊產品對比照片。其中一個較明顯的例子是，兩瓶海倫仙度絲（Head & Shoulders）洗髮潤髮二合一產品並排比較時，新包裝外觀看起來更大，實際容量卻從13.5液量盎司降至12.5液量盎司，相當於從400毫升減至370毫升。

另一名消費者則發現，外觀十分相似的Q-tips棉花棒，舊包裝含有500支，新包裝卻只有400支。除包裝上的數字不同，顏色、形狀和整體設計變化不大，消費者若沒有仔細查看，很容易直接放入購物車。

食品方面，Cheapism整理的照片顯示，一些巧克力、冰淇淋及即食燕麥，也出現重量或包數減少情況。例如一名網友稱，Hershey's Kisses黑巧克力從10盎司減至8.7盎司，包裝外觀卻沒有明顯變化。

上述案例主要來自消費者上傳照片及個人說法，Cheapism並未逐一提供廠商回應或完整價格紀錄。不過，照片呈現的新舊容量和數量差異，也提醒消費者，判斷商品是否划算，不能只看包裝大小或貨架售價，還應比較每盎司、每毫升或每件的單位價格。

GAO指出，產品縮水並非近年才出現。該署分析2015年至2024年的美國勞工統計局資料發現，商品縮量在2015年出現最頻繁，2020及2021年降至低點；自2022年初通膨高漲之際，消費者物價指數樣本中記錄的縮量案例再度增加。