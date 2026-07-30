華婦不會英語首來美 靠簡要說明信秒過海關

王女士交給海關人員的英文說明信。（圖／受訪人提供）

AI摘要 文章摘要整理： 王女士首次來美探望女兒，因不會英語而事先準備英文說明信，結果海關幾乎未提問就迅速放行，也凸顯入境時備妥真實行程資料的重要性。

對不會英語、又是第一次來美國的華人 父母而言，最令人緊張的可能不是十多個小時的飛行，而是抵達後如何面對海關盤問。近日，王女士首次從中國來美探望女兒，原本一路擔心因語言不通被問住，沒想到事先準備的一張說明信，讓她在不到一分鐘內完成入境查驗，全程幾乎「零溝通」。

「海關看完這張紙，什麼都沒有問，就讓我走了。」王女士說，輪到她接受查驗時，她將護照 和女兒準備的英文信一併交給海關人員。對方查看信件和相關資料後，便將護照交還給她示意通過，整個過程前後不到一分鐘。

「除了打招呼，一句話都沒有說。」王女士說，原本還擔心一句英文都不會，如果海關開口詢問，根本不知道怎麼回答。

這封信並不複雜，只有一頁紙，內容也沒有想像中繁瑣。信件開頭直接寫給海關暨邊境 保護局（CBP）官員，說明王女士從中國來美旅遊並探望家人，這是她第一次到美國，而且不會說英語，因此準備此信協助溝通。

信中另列出她在美停留期間的住宿地址、已預訂的返程日期，以及女兒的姓名和聯絡電話，並註明隨信備有回程航班行程。整封信最主要的作用，就是用幾句英文一次交代為什麼來、住在哪裡、何時離境，以及遇到問題可以聯絡誰，讓海關人員能快速了解旅客情況。

王女士表示，入境前其實一直十分忐忑。她在排隊時看到前面的旅客被海關人員詢問，也有人反覆拿出文件，整個過程至少要幾分鐘，讓她更加緊張。

「我第一次來美國，本來是很激動的，但過海關這件事一直困擾我。」她說，出發前看了不少社媒上分享，有人說美國入境政策收緊，有人說一句話沒回答好就可能被拒絕入境，也有人分享被帶進「小黑屋」二次查驗，這些真假難辨的說法讓她一路都在擔心。

王女士說，女兒事前在網上查了很多華人分享的經驗，了解到如果提前準備英文說明信，並把回程機票放在一起，通關效率會非常高。既避免了找翻譯耽誤時間，也減少不暢溝通中可能產生的誤解。

其實，除了這封信，女兒還替母親準備往返航班行程單、EVUS登記資料，並製作中英文對照交流卡——卡片上寫有一些常用句子，如果遇到需要協助或無法溝通的情況，可以直接拿給工作人員查看。不過，這些備用資料最後都沒有派上用場，實際過程比王女士想像中順利許多。「多虧了這封信。」王女士說。

不過，說明信並非美國海關要求的官方文件，也不存在統一格式，更不能保證旅客一定不會被詢問。不同旅客可能面對不同問題，有些人只需簡單確認來美目的，有些人則可能被要求出示返程安排、住宿地址或其他資料，也可能被轉往二次查驗。CBP指出，海關官員將根據每名旅客具體情況判斷是否准許入境，外國旅客須在查驗過程中，向官員證明自己符合入境資格。

王女士也提醒，網路上的個別案例很容易讓首次來美的人過度焦慮，但真正有用的不是背誦大量英文答案，而是提前整理好真實、一致的行程資料。

CBP海關官員將根據每名旅客具體情況判斷是否准許入境，並沒有統一要求。（記者趙健／攝影）