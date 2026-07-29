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明星紋身／蘿蔔糕、番茄醬搞怪 怪奇比莉龍圖騰繞臀

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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美國歌手「怪奇比莉」去年在Instagram首度公開神祕多年的中國龍刺青，從腹部...
美國歌手「怪奇比莉」去年在Instagram首度公開神祕多年的中國龍刺青，從腹部一路延伸至大腿，曝光後引發粉絲熱議。（取自Billie Eilish Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：明星紋身題材越來越大膽，從食物到中文字樣都成熱門選擇。
  • 重點二：亞莉安娜日文紋身鬧翻車，艾德番茄醬瓶反成品牌佳話。
  • 重點三：貝克漢、比莉與布魯克林等人，展現文化與愛情紋身風潮。

紋身早已成為不少國際名人展現個性的方式，但近年明星的紋身愈發「腦洞大開」，不再只是名字、玫瑰或宗教圖案，而是把食物、人生座右銘、愛人的情書，甚至一句中文永久留在身上。有人因此留下經典，也有人因一時失誤，意外鬧出國際笑話，每一個紋身背後都有一段令人意想不到的故事。

美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）曾因一個紋身紅遍全球。2019年，她為慶祝單曲「7 Rings」大獲成功，在手掌紋上日文漢字「七輪」，原本希望呼應歌曲名稱，沒想到「七輪」在日文中其實是一種炭火烤爐。照片曝光後，日本網友紛紛留言糾正，她事後雖補紋修改，仍被認為語意不夠自然，意外成為近年最知名的文字紋身「翻車」事件。

英國歌手艾德（Ed Sheeran）則是把自己的「真愛」直接紋在身上。他手臂上的Heinz番茄醬瓶幾乎和他的歌曲一樣出名。艾德曾多次公開表示自己是番茄醬狂熱愛好者，幾乎每餐都要搭配番茄醬，還因此與Heinz推出聯名商品，讓這個原本看似搞笑的紋身，成為品牌佳話。

喜好將食品紋在身上的明星，不只艾德。英國歌星Sam Smith一向喜愛中菜，常常在他的美食帳號@samserved提起他對東方料理滿滿的熱愛。他還因為太喜愛港式點心蘿蔔糕(Turnip cake)，把它畫成刺青紋到心口上。

說到最具代表性的中文紋身，英國足球名將貝克漢（David Beckham）是最廣為人知的例子。他在左側身體紋上繁體中文「生死有命，富貴由天」，多年來一直是外國名人漢字紋身的經典代表，也經常引發華人網友討論。不少人認為，相較於隨意挑選單字，這句充滿東方哲學意味的文字，展現他對漢字文化的欣賞。

除漢字外，中國龍也成為不少歐美藝人的紋身選擇。美國歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish）近年首度公開臀部的大型中國龍紋身，立刻引起粉絲熱議。她曾透露，自己一直刻意保密這個紋身，直到後來才分享完整圖案。中國龍在東方文化中象徵力量、吉祥與尊貴，也因充滿神秘色彩，成為許多國際藝人喜愛的圖騰。

有人把人生信念紋在身上，也有人把愛情永久留在皮膚上。貝克漢的長子Brooklyn Beckham身上有數十處與妻子Nicola Peltz有關的紋身，包括妻子的眼睛、名字、婚禮誓詞，甚至連妻子寫給他的情書內容都紋在身上，數量多到被媒體形容為幾乎把另一半「紋滿全身」，也讓不少網友笑稱是「最高調的放閃」。

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）則留下另一段經典故事。他年輕時曾為當時的未婚妻Winona Ryder紋下「Winona Forever（永遠的薇諾娜）」，兩人分手後，他靈機一動，把紋身改成「Wino Forever（永遠的酒鬼）」，只改動幾個字母就化解尷尬，也成為娛樂圈流傳數十年的紋身趣聞。

美國歌手Post Malone則把自己的生活態度直接寫在臉上。他眼睛下方的「Always Tired（永遠很累）」紋身格外醒目，搭配滿臉圖案，早已成為他的招牌造型。他曾笑稱，這句話既反映工作忙碌，也多少說出不少現代人心聲。

歌手波斯特馬龍 (Post Malone)把生活態度紋在臉上；圖為他在超級盃演唱...
歌手波斯特馬龍 (Post Malone)把生活態度紋在臉上；圖為他在超級盃演唱 。（路透）

精華 FAQ

  • 她為紀念《7 Rings》把手掌紋成日文漢字「七輪」，但其實是炭火烤爐的意思，不是歌曲名稱本身，因此被日本網友指出語意不自然，成了知名翻車案例。

  • 艾德 Sheeran 紋了 Heinz 番茄醬瓶，並和品牌合作成為趣聞；Sam Smith 則把喜愛的港式蘿蔔糕紋在心口，兩人都把個人口味變成了醒目的身體圖案。

  • 貝克漢以繁體中文「生死有命，富貴由天」成經典，怪奇比莉則公開大型中國龍紋身，兩者都顯示漢字與東方圖騰在國際明星間具有文化魅力與辨識度。

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