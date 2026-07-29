紋身圖案設計月餘花費逾4000元 他喊物超所值

Joe花費逾4000美元訂製單針紋身，圖案融合「創造亞當」、聖經經文及生命之樹等元素，呈現他的信仰與個人故事。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華人Joe為首個紋身投入逾4000美元，歷經一個多月反覆溝通與修改，將信仰和人生故事化為高還原度的單針作品。

從過去被視為叛逆象徵，到如今成為展現個人故事的「皮膚藝術」，紋身在年輕族群中愈來愈普遍。南加華人 Joe近日花費逾4000美元訂製一幅單針紋身，光是設計就耗時一個多月。與一般從圖庫挑選圖案不同，他先向設計師講述自己的故事，經過多次溝通與修改，才將自己的信仰和個人故事轉化為一幅獨一無二的作品。

Joe表示，這是他的第一個紋身。近年健身後，他覺得自己的身材變好，希望用紋身加以裝飾；同時也認為自己更加成熟，不會像年紀較小時那樣，可能因一時衝動紋身後又感到後悔。

聖經故事 構圖主軸

Joe先在小紅書 瀏覽大量作品，最後找到一名擅長單針、細線與幾何構圖的中國設計師。「他說，你只要把故事告訴他就行。」Joe將自己的信仰、想要表達的故事及喜歡的風格告訴對方，再由設計師查找資料、完成構圖。從講述故事、確定風格到反覆調整細節，雙方來回溝通一個多月。

整幅作品以聖經故事為主軸。圖案最上方取材自米開朗基羅「創造亞當」的兩隻手，代表上帝與人類之間的溝通和連結，其下加入一段聖經經文，表達對上帝的敬畏與信任。

身體特徵 也是作品

圖案中間是一棵橄欖樹，也象徵生命之樹。橄欖樹從種子萌芽，逐漸長成大樹並結滿果實，代表生命從開始到成長的過程。樹中鑲嵌一顆心臟，象徵Joe自己；一條細線則連接到他手臂上原有的一顆痣，使原本的身體特徵也成為作品的一部分。

圖中另有兩隻鴿子與橄欖枝，取材自諾亞方舟故事。洪水過後，鴿子啣著橄欖枝返回，代表洪水退去、新大陸出現，也象徵生命的重生與新開始。Joe是一名基督徒，整幅紋身寄託他對信仰的理解，以及對上帝的敬畏之心。

由於設計師原本排期很滿，Joe為提前取得手稿另付加急費，設計費合計約8600元人民幣（約1270美元）。他認為，這筆錢不只是購買一張圖，也包括設計師聆聽故事、查找資料及反覆修改的創意與時間。

拿到手稿後，Joe開始在美國尋找能夠呈現這種風格的紋身師。他表示，這類單針作品包含大量細線和幾何圖形，對紋身師的技術及還原能力要求較高，在美國擅長這種風格的人也相對較少。設計師曾告訴他，若能將原稿還原到八成至八成五，已屬相當不錯。

紋刺過程 6.5小時

Joe原本考慮洛杉磯知名紋身師Mr. Woo，但對方為這幅作品報價約1萬2000美元，預約也可能要等一年以上。他認為價格太高、等待時間太長，於是轉往Instagram搜尋其他人選。

他逐一查看不同紋身師過往的作品，最後找到一名在拉斯維加斯工作、約有9萬9000粉絲的紋身師。對方一般收費約2000美元，Joe另付加急費，最終以3000美元的價格成功預約。

紋身當天，Joe中午抵達其位於洛杉磯的工作室。紋身師先將圖案製成貼紙，貼在他的手臂上，反覆調整大小、角度、位置及方向。準備一個多小時後才正式施作，紋刺過程持續約六個半小時，直到接近晚8時才完成。加上約500美元小費及前期設計費，整體花費超過4000美元。

Joe表示，最終效果超出預期，成品對手稿的還原度非常高，讓他覺得這筆費用物超所值。對他而言，紋身不只是身體裝飾，更是一幅記錄信仰及個人故事的作品。