南加若大地震 財損恐上看1兆元

有專家估計，若南加發生大地震，造成的經濟損失恐達1兆美元。圖為1994年北嶺地震在地表留下的破壞痕跡。（美聯社）

KTLA5電視台報導，加州地震 專家Ahmed Elbanna估算，一旦「大地震」（Big One）來襲，恐將帶來天文數字般的經濟損失。

專家估計，若南聖安德列斯斷層（southern San Andreas Fault）發生規模7.8地震，破裂範圍從帝王縣（Imperial County）延伸至洛杉磯 縣，恐對南加州造成約1兆美元損失。

這項估算出自加州地震研究中心（Statewide California Earthquake Center）主任Ahmed Elbanna，他參考過往重大災害的損失數據，包括近期的洛杉磯野火災情，並依通膨進行調整後得出此一數字。Ahmed Elbanna向《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）表示，若情況惡化，1兆美元的損失規模「並非誇大之詞，而是相當可能發生的情況」。

Ahmed Elbanna指出，光是大地震引發的火災，造成的損失就可能高達3000億美元。

儘管這項估算屬於非正式性質，但若成真，這場地震恐將成為美國史上損失最慘重的災難。相較之下，據《舊金山紀事報》報導，2005年重創紐奧良的卡翠納颶風(Hurricane Katrina)，經通膨調整後的損失約為2000億美元。

Ahmed Elbanna表示：「這將是加州與洛杉磯有史以來，恐怕從未經歷過的重大事件。」

值得注意的是，這項最新估算，遠高於加州政府2008年所做的正式評估—當時官方推估，南聖安德列斯斷層若發生規模7.8地震，損失金額約為2130億美元。

《舊金山紀事報》報導指出，之所以新估算數字大幅攀升，主要是加州如今面臨風險的資產規模，遠比過去龐大許多。

Ahmed Elbanna解釋，過去20年間，加州的人口、經濟規模與基礎建設均大幅擴張，民眾對電網與網路系統的依賴程度也遠勝以往；他並提到，氣候變遷恐進一步加劇災害的破壞程度。

地質學家指出，聖安德列斯斷層目前所承受的壓力，是約1000年來的最高水平。根據推估，該斷層平均每150年便會發生一次重大破裂。

南加州上一次發生於聖安德列斯斷層的「大地震」，可追溯至1857年。