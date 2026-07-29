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環太平洋地震頻傳 居民要做準備

記者楊青/洛杉磯報導
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日本九州28日規模6.8地震方位圖。（酈永剛教授提供）
日本九州28日規模6.8地震方位圖。（酈永剛教授提供）

日本九州熊本縣28日發生規模7.1強震，造成多人死亡，上百人受傷和失蹤，多處建築和橋梁受損。南加地震專家表示，環太平洋地震帶近期強震不斷，位於太平洋板塊與北美大陸板塊碰撞邊界的美國西岸，包括南加州居民需對強震來襲作好充分準備。

南加大地震專家酈永剛表示，此次日本地震對南加具有相當的參考價值。環太平洋地震帶近期強震不斷，包括6月24日委內瑞拉規模7.2和7.5雙震、7月18日墨西哥規模7.3強震以及28日的日本規模6.8強震，表明環太平洋地震帶在過去1至2年内相對平靜後，重新開始活躍。不排除位於太平洋板塊往東漂移碰撞北美板塊邊界的美西海岸正處蓄勢待發狀態。

酈永剛進一步解讀此次日本地震表示，日本地處環太平洋火山帶，許多構造板塊在該處交匯，導致其地震不斷。此次九州強震屬板塊內部走滑斷層活動，滑動可能發生在走向西北的左旋斷層或走向東北的右旋斷層上。震源深度較淺，斷層類型也較淺，顯示這次地震發生在歐亞板塊上部的地殼斷層上。九州地區2016年4月曾遭受一系列致命板塊間地震的攻擊，包括兩次規模分別為6.2和6.0前震，一天後發生規模7.0主震。

日本九州28日發生規模6.8地震震感範圍圖。（酈永剛教授提供）
日本九州28日發生規模6.8地震震感範圍圖。（酈永剛教授提供）

精華 FAQ

  • 熊本縣發生規模7.1強震後，造成多人死亡，上百人受傷和失蹤，當地多處建築與橋梁也出現損害，災情相當嚴重。

  • 酈永剛指出，委內瑞拉、墨西哥與日本近期接連出現強震，顯示環太平洋地震帶在沉寂1至2年後重新活躍，美西又位於板塊碰撞邊界，因此需提前準備。

  • 專家研判此次九州地震屬板塊內部的走滑斷層活動，震源較淺，發生在歐亞板塊上部地殼斷層上，與2016年九州曾遭遇的板塊間地震型態不同。

地震 南加 委內瑞拉

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