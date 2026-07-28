台裔銀行家為家庭捨華爾街高薪 投入Airbnb短租事業

台裔銀行家張麥可不想錯過孩子成長，在事業巔峰期選擇離開投資銀行，投入Airbnb短租事業。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 前華爾街投資銀行家張麥可為陪伴孩子成長，離開高薪職涯投入Airbnb短租，歷經疫情衝擊後重整事業，如今以時間自由與家庭生活作為成功定義。

在許多人眼中，男人到了事業高峰，更應該全力拚搏。但也有人選擇走上一條截然不同的路，寧可放棄令人稱羨的職涯，換取陪伴孩子成長的時間。他們用另一種方式養家，也重新定義了「成功」。

Business Insider報導指出，曾任職於花旗銀行、美林等華爾街 投資銀行、從事併購業務長達10年的台裔銀行家張麥可（Michael Chang，音譯），曾擁有許多人夢寐以求的高薪與成功職涯。然而，在事業巔峰之際，他卻選擇離開投資銀行，投入Airbnb 短租事業，只因不想錯過孩子成長的重要時刻。

張麥可回憶，父母在他4歲時從台灣移民到舊金山 。他靠著聯邦助學金完成聖地牙哥加大學業，之後取得康乃爾大學商學院學位，並於2009年正式進入投資銀行業。在華爾街期間，他參與過數十億美元規模的企業併購案，搭乘商務艙出差、入住高級飯店，收入也達到人生高峰，外界眼中的他，是典型的「華爾街成功人士」。

但隨著時間推移，他逐漸意識到，投資銀行工作的代價是犧牲家庭。他看到許多同事為事業錯過孩子的重要時刻，甚至有人在孩子出生隔天便回到辦公室。「孩子的成長只有一次，但交易永遠都在。」這讓他開始思考，自己是否願意用家庭換取事業成功，最終決定不想成為錯過孩子成長的人。

與妻子Elizabeth結婚前，兩人便利用晚上與周末經營Airbnb短租，希望建立一份能帶來時間自由的事業。經過一年半累積，張麥可於2018年毅然離開華爾街，全心投入創業。當時，不少同事對他的選擇感到難以理解。

然而，疫情一度重創短租市場，訂房收入歸零，他甚至考慮重返投資銀行。最後，夫妻倆轉向投資田納西州大煙山短租房產，重新建立事業模式，花了約三年才恢復財務狀況。如今，兩人已擁有八間投資房產，並成立「STR Like the Best」短租投資教育品牌，協助超過100名客戶進入房地產投資市場。

對張麥可而言，最大的成功並非財富，而是重新掌握人生時間。今年夏天，他帶著兩個孩子回台灣待七周，讓孩子參加夏令營，同時探望岳父母，也能遠端管理自己的事業。「如果我還在投資銀行，我大概只能送孩子到機場，抱抱他們，然後兩個月都見不到面。」