東非動物大遷徒 6月揭精彩序曲

6月是馬賽馬拉大型野生動物一年一度野生動物大遷移的開始，到處可見集體行動的大型動物。（劉榮文提供）

6月是肯亞馬賽馬拉（Maasai Mara National Reserve）一年之中最迷人的季節之一。

歷經4、5月的長雨季後，大草原仍保有綠意，但天氣開始轉乾，白天氣溫約華氏75至78度，夜晚降至55度左右，舒適宜人。根據當地人說明，每年6月開始，東非草原上的野生動物逐漸集中到河流、水塘和濕地活動。成群的非洲象、長頸鹿、斑馬、黑斑羚、湯姆森瞪羚、非洲水牛頻繁出現在開闊草原；獅群也因獵物聚集，狩獵頻繁；花豹常棲息在金合歡樹上等待獵物，而獵豹則利用遼闊視野高速追捕瞪羚，形成草原最具代表性的生命景象。

當地人說，6月也是一年一度「東非動物大遷徙」的前奏。數量超過150萬頭角馬及數十萬斑馬，會陸續從坦尚尼亞的Serengeti國家公園向北移動，通常自7月開始進入馬賽馬拉，展開跨越Mara河的驚險旅程。這場歷時數月的遷徙，被譽為「地球最壯觀的野生動物奇觀」，每年吸引全球無數攝影師、生態學家及遊客前往。

「我覺得非洲馬賽馬拉大草原，應該是每個人一生必到一次旅行的地方。一種完全不同的人生體驗」，「2026馬賽馬拉自然與文化部落全球共創計畫」成員、東洛杉磯學院教授劉榮文表示，如果一生當中要安排一次看動物的旅行，那馬賽馬拉是必選之地。

「而且，非洲之行，要儘早實現」，劉榮文解釋，一是因為馬賽馬拉這種傳統的游牧部落，在現代社會衝擊下，正逐漸改變傳統的游牧生活方式，變成定居民族，發展旅遊。「很多傳統的東西正迅速消失，比如傳統的打耳洞、把門牙敲掉等風俗，在年輕人當中，已不再繼續做下去」。

都説非洲炎熱乾旱，但東非的氣候給他留下深刻印象，「常年溫暖，或者是涼爽天氣，不燥熱，也不是很冷，因此自然風光和氣候條件真的是得天獨厚」，他表示，雖然靠近赤道，但氣候非常舒適宜人，飲食很貼近各種遊客口味，因為是英國殖民地，服務和飲食相當國際化。

馬賽馬拉部落盛裝歡迎華人援助者。（劉榮文提供）

馬賽馬拉草原上的斑馬。（劉榮文提供）

來自美國中國和世界各地的36位藝術家和行業精英聚集肯亞馬賽馬拉，透過生態保育、文化交流、藝術創作與社區建設，投入非洲野生動物保護和自然與文化部落全球共創計畫。（劉榮文提供）