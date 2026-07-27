馬賽馬拉自然與文化部落共創 用畫筆、相機、鏟子 寫草原記憶

6月是馬賽馬拉大型野生動物一年一度野生動物大遷移的開始，到處可見集體行動的大型動物。（劉榮文提供）

當大多數遊客還在等待一年一度的角馬（wildebeest，非洲大型羚羊）大遷徙時，一群來自世界各地的華人 ，近期已先一步走進肯亞馬賽馬拉（Masai Mara）草原。他們不是專業攝影師，不是旅行團，也不是探險家，而是帶著畫筆、相機、瑜伽墊、鏟子、望遠鏡，以及一顆願意為陌生土地付出的心。

「2026馬賽馬拉自然與文化部落全球共創計畫」在肯亞西南部這片占地約1800平方公里的野生動物保護區展開。來自美國、中國、加拿大 、日本 及歐洲等地的36位華人，走進這片被譽為「野生動物最後伊甸園」的土地，透過生態保育、文化交流、藝術創作與社區建設，親身體驗非洲野生動物保育的實踐。

這個季節，馬賽馬拉草原的乾季剛剛開始，連綿數百公里的大草原由翠綠逐漸轉為金黃。河流兩岸，大象、長頸鹿、斑馬、角馬、瞪羚陸續聚集飲水；獅群開始增加巡獵頻率，花豹靜伏樹梢，鬣狗則在夜色中穿梭覓食。再過一個月，超過百萬頭角馬將自坦尚尼亞北上，展開一年一度聞名世界的「天國之渡」動物大遷徙，整片草原也將迎接一年中最熱鬧的生命季節。

「很多人對非洲旅行的印象，是搭乘吉普車追逐獅子、花豹與大象。」參加此次共創計畫的東洛杉磯學院教授劉榮文表示，真正抵達馬賽馬拉後才發現，這趟旅程最大收穫，其實不是看到多少野生動物，而是理解保育工作的真正意義。

白天，他們近距離觀看成群長頸鹿悠閒漫步、非洲象帶著小象前往水塘、獅群在樹蔭下休息；夜晚則進入地下隱蔽觀察站，在完全不干擾野生動物的情況下，靜靜觀看鬣狗前來飲水。更多時候，團員們與馬賽族社區共同修築野生動物飲水池、利用自然材料創作大型地景藝術、協助建立文化交流中心，並走入社區學校，了解當地教育及婦女就業情況。

當地草原部落的馬賽族人，則以最隆重的傳統儀式歡迎遠道而來的華人。婦女們穿上最華麗的服飾，男子吹響長角號，青年跳起著名的跳高舞。酋長更熱情邀請大家前往家中作客，每位團員都收到一件印有自己名字及獅子圖騰的手工披風。

團隊中的作家、畫家、攝影家，每天都將所見、所聞、所感記錄下來並傳播出去，期望讓這片神奇的土地被全世界更多人看見。

來自美國中國和世界各地的36位藝術家和行業精英聚集肯亞馬賽馬拉，投入非洲野生動物保護和自然與文化部落全球共創計畫。（劉榮文提供）

遼闊的馬賽馬拉草原，華人女孩練起瑜伽。（劉榮文提供）

馬賽馬拉草原部落女孩為華人來賓表演當地舞蹈。（劉榮文提供）