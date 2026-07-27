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AI改變中國微短劇 今年95%劇幾乎不是真人演出

記者啟鉻／綜合報導
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儘管AI快速崛起，部分業內人士仍對真人作品未來抱持信心。他們認為，觀眾仍希望看到...
儘管AI快速崛起，部分業內人士仍對真人作品未來抱持信心。他們認為，觀眾仍希望看到真實演員的情感表達，因此真人製作不會完全消失，未來可能與AI形成互補關係。(UCR官網）

NBC4電視新聞報導，中國微短劇產業正經歷一場由AI引發的劇烈變革。從劇本創作、拍攝製作到角色演出，AI技術正快速滲透這個規模達140億美元的市場，不僅大幅降低製作成本，也讓數以萬計依靠微短劇維生的演員與幕後工作人員，面臨前所未有的不確定性。

中國官方媒體「人民日報」報導，2026年前三個月推出的數萬部微短劇中，約95%完全由AI製作完成。雖然AI生成內容受到大量觀眾歡迎，但業界也開始出現與好萊塢類似的擔憂：AI可能取代人類創作者與表演者。

報導指出，河南鄭州被視為中國「微短劇之都」。然而，AI浪潮正在衝擊傳統製作模式。基地管理人員表示，與2025年相比，目前拍攝量已減少約60%至70%。此外，熱門微短劇平台調整政策，不再鼓勵外部製作公司推出真人短劇，促使許多製作團隊轉向AI製作。業界人士指出，成本是推動AI普及的重要因素。相較真人拍攝，AI製作可節省五至八倍費用。同時，AI也提供更高的製作彈性，傳統拍攝若遇到天候不佳，劇組往往只能等待，但透過AI技術即可快速調整場景，例如將陰雨天轉換為晴天。

居住在洛杉磯的美國演員Anina Net，多年來參與中國導演製作、面向英語市場的微短劇演出。她表示，AI確實是一項強大的創作工具，但同時也是「一把雙刃劍」。她舉例，過去合作的導演希望在作品中加入多架直升機場景，但受限於預算無法實現，最後透過AI技術完成效果。不過，她也指出，AI普及已造成許多影視工作者失去工作機會。為避免自己的影像遭到未經授權使用，Net表示，她已在合約中加入「禁止AI使用」條款。

報導指出，中國串流影音平台愛奇藝日前推出AI演員資料庫，允許演員授權建立數位分身，供未來影視作品使用，但此舉也引發爭議。部分中國演員表示，他們的臉部影像與聲音遭到複製，並被運用於未經同意的內容。

儘管AI快速崛起，部分業內人士仍對真人作品未來抱持信心。他們認為，觀眾仍希望看到真實演員的情感表達，因此真人製作不會完全消失，未來可能與AI形成互補關係。

精華 FAQ

  • 因AI已滲透劇本、拍攝到演出各環節，讓大量作品可低成本快速生成。這使平台與製作方加速轉向AI，也讓依賴真人拍攝的演員和工作人員面臨生計壓力。

  • 人民日報指出，2026年前3個月推出的數萬部微短劇中，約95%是完全由AI製作完成。這顯示AI已不只是輔助工具，而是成為產業的主要生產方式。

  • 業界擔心AI會取代人類創作者與表演者，導致拍攝量下降、工作機會流失，甚至出現臉部與聲音被未經同意複製的爭議，因此有人已在合約中加入禁止AI使用條款。

河南 好萊塢

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