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「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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賓州大學佩雷爾曼醫學院資深研究員Jena Shaw Tronieri指出，GLP-1藥物可降低食欲與「食物噪音」，但停藥後第一年，患者平均可能恢復先前減去體重的約三分之二。（ZOOM截圖）

美國社群媒體（American Community Media）24日舉行線上簡報會。專家指出，Ozempic、Wegovy、Mounjaro及Zepbound等藥物雖改變肥胖症與第二型糖尿病治療方式，但停藥後復胖、兒少生長發育、肌肉流失及藥價高昂等問題，值得關注。

目前約有2900萬美國成年人使用GLP-1藥物，兒科處方量更激增700%。部分藥物已獲聯邦食品暨藥物管理局（FDA）核准，用於12歲以上肥胖青少年。在華人圈，常將這類藥物視為「減重神藥」。

賓州大學佩雷爾曼醫學院資深研究員Jena Shaw Tronieri表示，GLP-1藥物可抑制食欲，減少患者腦中不斷出現的「食物噪音」。她參與的一項研究發現，使用semaglutide的受試者，在治療60周後，每餐仍比安慰劑組少攝取約240至290卡路里，平均減重約34磅。

不過，患者服藥一段時間後，飢餓感可能部分恢復，減重速度也會進入平台期，容易誤以為藥物失效。現實中約半數至三分之二患者在開始治療一年內停藥；停藥者第一年平均會恢復先前減去體重的約三分之二。Tronieri強調，復胖主要是身體生理調節所致，並非患者缺乏意志力。

哈佛醫學院副教授Fatima Cody Stanford指出，肥胖是一種與基因、荷爾蒙、壓力、睡眠、生活環境及食物供應等多重因素有關的慢性疾病，不能簡化為「吃太多、動太少」。目前藥物每月定價可能高達900至1300美元，低收入族群即使疾病負擔較重，也未必能獲得治療；保險事前授權程序複雜，同樣可能阻礙患者取得藥物。

爾灣加大榮休特聘教授Dan Cooper則對兒少使用GLP-1藥物持審慎態度。他表示，10歲至25歲是骨骼礦化、肌肉與大腦快速發展的重要階段，若在此期間長期使用抑制食欲的藥物，對骨密度、肌肉及腦部獎勵機制的影響仍缺乏長期資料。對嚴重肥胖兒童，藥物有時確有必要，但治療應配合運動、營養教育及可持續的生活方式調整。

洛杉磯評論員Jasmyne Cannick分享，她因接近糖尿病前期、體重約250磅開始用藥，數年間降至約185磅，糖化血色素及睡眠呼吸中止症均獲改善；但她曾因水分和纖維攝取不足、嚴重便祕而進急診，藥費也一度由每月25美元增至近800美元。

專家提醒，GLP-1並非單純「變瘦捷徑」，用藥期間應注意蛋白質、纖維及水分攝取，並加入重量訓練，以減少肌肉與骨質流失；是否長期使用或調整劑量，應由醫師依個人健康狀況評估。

精華 FAQ

  • 因為Ozempic、Wegovy、Mounjaro與Zepbound等藥物能明顯抑制食欲、減少「食物噪音」，幫助患者持續減重，並改善血糖與部分肥胖相關疾病。

  • 專家指出，停藥後飢餓感會部分回升，身體也會啟動生理調節來維持原體重，因此多數人首年會恢復先前減去體重的約三分之二，不是意志力差。

  • 10歲至25歲正是骨骼、肌肉與大腦發展關鍵期，長期抑制食欲可能影響骨密度、肌肉量與腦部獎勵機制，因此需嚴格評估，並配合運動與營養教育。

減重 FDA

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