加州初選過關 秦振國：全力備戰11月決選

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國全力備戰，期望今年11月的決選不負眾望。（記者楊青/攝影）

加州 31選區國會眾議員共和黨 候選人秦振國全力備戰，期望今年11月的決選不負眾望。

6月初選中以23.8%的支持率擊敗同黨對手，並以3萬6963票第二高位獲得出線權力，秦振國表示，初選過關，他的選戰才開始，未來四個多月將全力以赴。11月決選時，秦振國將對戰民主黨 候選人、億萬富翁聯邦眾議員Gil Cisneros。

今年是秦振國第三次參選聯邦國會議員；與前兩次不同的是，過去他參選的是加州第38國會選區，今年則轉戰重新畫分後的第31選區。新選區在地域範圍、人口結構或選民組成方面，都與過去有相當大差異。

秦振國表示，本次選區重畫對選情影響深遠，能夠通過初選，顯示已有相當程度的選民基礎與支持力量。他指出，這次競選過程中最明顯變化之一，是許多具有影響力的組織主動提供背書，不少過去需經長時間討論與評估才會表態支持的團體，這次在第一輪就給予支持。他表示，選民在中期選舉往往更傾向非執政黨候選人，但今年情況很可能不一樣。

選民關注下一代未來

秦振國表示，數月來他接觸來自不同黨派、族裔和社會階層的選民，最常聽到的關鍵字就是「下一代」。他舉例說，日前參加父親節活動時，一位帶著孫子出席的祖父向他表示，自己關心的不只是眼前生活，而是未來孫子能否生活在一個更安全、更有希望的環境裡。

「這樣的聲音以前相對少見，但現在愈來愈普遍。」秦振國表示，許多民眾不再只是關注個人利益，而是開始思考下一代面對的教育、治安、經濟及社會環境問題。他認為，這反映出加州選民對前景的憂慮，也使今年選舉焦點從政黨立場逐漸回到民生議題。

盼聯邦檢視加州選舉讓公眾放心

「不論共和黨、民主黨，還是無黨派選民，大家都希望看到公平、公正且透明的選舉。」秦振國說，此次聯邦檢調部門聚焦加州選舉，對加州選民來說是極大信心鼓舞，不管結果怎樣，選民至少相信他們投出的一票真正算數，代表他們的聲音被聽到。

新畫分的第31國會選區包括10號公路東區以北及沿途絕大部分的華人城市及部分非建制區 ，選區居民約72萬人，六成西裔、兩成亞裔，白人占15%，是族裔結構相當多元的國會選區之一，秦振國希望民眾踴躍投票。