爾灣7旬男涉虐殺小鴨 被控多項虐待動物重罪

攻擊小鴨致死事件被目擊者拍攝下來，並向警方報案。警方隨後持搜索令前往Randall Lee Bertsch住處，並以涉嫌虐待動物罪名將其逮捕。（取自爾灣市警局官網）

南加橙縣 檢方25日宣布，爾灣 市一男子被控用回收桶活活打死一隻小鴨、並重傷另一隻小鴨，目前面臨多項虐待動物重罪指控。

KTLA電視台報導，橙縣地方檢察官辦公室表示，71歲的伯齊（Randall Lee Bertsch）被控兩項動物虐待重罪、三項未遂動物虐待重罪、一項騷擾動物輕罪，以及五項重罪加重處罰指控。若所有罪名成立，被告最高可能面臨7年6個月的刑期。

案件發生在5月13日，位於爾灣Morena與Segura路口一處社區泳池。當時，一隻綠頭鴨（mallard duck）及其10隻小鴨被困在泳池圍欄區域無法離開。檢方表示，有多位居民試圖協助這一家鴨子離開泳池區域，正在游泳的被告伯齊，卻對鴨群大聲咆哮。

檢方指控，伯齊先從水中抓起數隻小鴨，將牠們投入一個小箱子內，接著拿起一個垃圾桶，多次朝箱子猛力砸擊。隨後，伯齊將受害小鴨丟進垃圾桶，並在母鴨及小鴨試圖逃離現場時，朝牠們投擲垃圾桶。

檢方稱，事件造成一隻小鴨死亡，另一隻頭部受重創，被緊急送往獸醫診所治療。母鴨及其餘八隻小鴨成功逃離，未受到傷害。攻擊事件被目擊者拍攝，並向警方報案。根據現場證人提供資訊及影片證據，警方隨後持搜索令前往伯齊住處搜查，並以涉嫌虐待動物罪將他逮捕。

被告最初繳納2萬美元保釋金後獲釋，但檢方表示，伯齊對小鴨施暴行為極為嚴重，要求提高保釋金。法官隨後批准將保釋金提高至5萬美元。

檢方指出，包括鴨子在內的候鳥受到聯邦法律保護，民眾不得擅自捕捉、移動或遷移牠們。橙縣地方檢察官Todd Spitzer表示，這些都是溫馴的生物，對任何人或任何事物都不構成威脅。絕不容許任何人對毫無反抗能力的幼小動物施加如此蓄意的暴力。