仇恨犯罪受害者不願報警 聖伯納汀諾縣擬線上通報

加州近年來仇恨犯罪及偏見歧視事件持續增加，但許多案件並未向執法機關通報，形成嚴重的「低報」現象。（示意圖，取自SBPD）

內陸帝國媒體The Sun報導，加州 近年來仇恨犯罪 及偏見歧視事件持續增加，但許多案件並未向執法機關通報，形成嚴重「低報」現象。

為改善這項問題，聖伯納汀諾縣預計於今年稍後啟動的快速回應網絡，讓受害者能夠匿名舉報仇恨事件，並獲得相關協助。該計畫由新成立的聖伯納汀諾縣人權聯盟（HRC）主導，並透過位於高沙漠地區（High Desert）的家庭援助計畫執行。該機構長期為家庭暴力受害者及其家屬提供支援服務。

家庭援助計畫首席項目官兼聯盟領導人波拉斯（Jim "Bo" Bolas）表示，許多少數族裔、LGBTQ+族群及部分宗教社群，對執法與司法體系抱持不信任感。此外，受害者往往因擔心遭到報復、受限於語言與文化障礙、不清楚何種情況構成仇恨犯罪，或不願警方介入，而選擇保持沉默。

目前，聯盟正積極招募非營利組織、宗教團體、法律援助機構、人權與移民權益倡議團體、個案管理人員及心理健康服務提供者，共同建立一套自我通報系統，預計9月上線。

未來透過「仇恨犯罪與偏見事件快速通報工具」（Hate Crime & Bias Incident Rapid Reporting Tool），受害者可匿名或具名通報仇恨事件，並取得相關資訊與資源、連結社區組織獲得支援、接受心理健康服務轉介，以及獲取法律、移民或藥物濫用戒治等協助。受害者只需填寫線上表格，說明事件經過，專業個案管理人員將評估案件類型及風險程度，並視情況與當事人聯繫。聯盟表示，所有案件都將在24至48小時內完成初步審查。

此外，填寫通報表格後不會自動通知執法單位。是否向警方報案，將由受害者參與決定。聯盟認為，這項安排是建立社區信任的關鍵，也能讓更多不願直接接觸執法機關的受害者勇於尋求協助。